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İlham Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı onayladı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na onay verdi.
İlham Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, 19 Şubat 2024'te Ankara'da imzalanan "Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAU) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı onayladı.

Aliyev, Mutabakat Zaptı'nın hükümlerinin uygulanmasının sağlanması için Bilim ve Eğitim Bakanlığına, zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat verdi.

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