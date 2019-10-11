İlk defa bir Avrupa parlamenteri adanın kuzeyinde ofis açtı

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in adanın kuzeyindeki ofisi geniş katılımlı bir resepsiyonla açıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu bazı temsilcileri, ayrıca çeşitli AB ülkelerinin büyükelçileri, bir Avrupa parlamenterinin adanın kuzeyinde ilk kez ofis açmasını selamladı.

Açılışa AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da katıldı, bir konuşma yaptı. Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Niyazi Kızılyürek de konuşmasında, “Bizim ülkemiz bölünmüştür ve asıl derdimiz barıştır, kalıcı barış gelene kadar da birlikte çalışacağız” dedi. Ofisteki temsilcisi Derya Beyatlı’ya da teşekkür eden Kızılyürek, pek çok zorluğa göğüs gererek, Kıbrıs’ın geleceği için el ele vermeye devam edeceklerini söyledi. Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’ta açtığı ofisleri aracılığı ile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını birbirine ve Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma misyonunu taşıyor.

Bu bağlamda çeşitli Avrupa Birliği Programlarından Kıbrıslı Türklerin yararlanması ve Türkçe’nin Avrupa Lisanları arasına girmesi konusunda Avrupa Birliği nezdinde girişimler üstlenecek. Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi olan Niyazi Kızılyürek ayrıca İnsan Hakları, Mültecilerin Sorunları, İklim Değişikliği, İnsan Ticareti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında çalışmalar yürütecek.

Ledra Palace ışıkları yakınında Muzaffer Paşa Caddesi 50/7 adresinde faaliyet gösterecek olan ofis Niyazi Kızılyürek ile Kıbrıslı Türkler arasındaki bilgi akışını sağlayacak. Avrupa Birliği Politikalarını, Avrupa Parlamentosu ve Kızılyürek’in koordinatörü olduğu AP Eğitim ve Kültür Komitesi çalışmalarını Kıbrıslı Türklere aktarma yanında Kıbrıslı Türklerin sesini Avrupa Parlamentosu’na taşıma görevini üstlenecek.

Niyazi Kızılyürek’in kuzey Kıbrıs Temsilcisi Derya Beyatlı yönetimindeki ofise yurttaşlar 0539 104 93 33 ve info@niyazikizilyürek.com adresinden ulaşabilirler.