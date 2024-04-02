İlk rapor açıklandı... İşte detaylar

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre ve Koruma Dairesi, İskele ve Girne kıyılarında görülen sarı renkteki köpüklerin mikroskopik analiz sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve Girne bölgesinden sahil ve kıyı şeridinde yer yer sarı kısımların görüldüğü ihbarları üzerine süratli bir biçimde başlatılan çalışmalar kapsamında, denizden alınan numunelerin ilk analiz raporlarının belirlendiği, ikinci analiz sonuçlarının da en kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Daire’den yapılan açıklama şöyle:

“1 Nisan 2024 tarihinde aldığımız yoğun ihbarlar neticesinde çok hızlı bir şekilde gerekli girişimleri başlatarak ilgili bölgelerden alınan deniz suyu numunelerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarına analiz edilmek üzere teslim edildiği ve analiz neticelerinin kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamış bulunmaktayız.

Bu doğrultuda, Dairemiz personelince Küçük Erenköy bölgesinden alınan 1 numune ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Yılan Adası ve Escape Plajı’ndan alınan 2 numune, Dairemiz eliyle DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarınca mikroskobik ve mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmuştur.

DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından Dairemize sunulan raporda; yapılan mikroskobik inceleme sonucunda numunelerin yoğun olarak çam poleni içerdiğinin tespit edildiğini belirterek, mikrobiyolojik analizlerin ise devam etmekte olduğunu ve 48 saat içerisinde sonuçlanacağı bildirilmiştir.

Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, analiz raporunda; mikrobiyolojik çalışma sonuçlarının henüz çıkmamış olmasına rağmen, halk arasında tedirginlik yaratan ve kirlilik olduğu varsayılan olgunun çam polenlerinin rüzgar etkisi ile denize taşınması sonucu olduğunun belirlendiğini ifade etmiştir.

Dairemiz titizlik ve ivedilikle ele aldığı konu ile ilgili olarak elde edilen mikroskobik analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, ilerleyen günlerde de elde edilecek mikrobiyolojik analiz sonuçlarının da ayni şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”