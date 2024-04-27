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İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak

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Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın kanser tedavisinde ilerleme kaydetmesinin ardından önümüzdeki haftadan itibaren halka açık etkinliklere katılmaya başlayacağını açıkladı.
İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak

Kral, önümüzdeki hafta bir kanser tedavi merkezine ziyarette bulunacak. Yaz aylarında ise Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesini ağırlayacak.

75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.

Şubat ayında kanser tedavisi başlayan İngiltere Kralı 3. Charles'ın bazı görevlerini son dönemde Galler Prensi William üstlenmişti.

Dün yapılan açıklamada Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bu ayın başlarında Buckingham Sarayı'nın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da yayımlandı.

Kanser teşhisinin ardından Kral'ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı açıklanmıştı.

Kral'ın kanser tedavisinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Buckingham Sarayı yaptığı son açıklamada bir tarih vermek için "henüz çok erken olduğunu" belirtti.

Ancak saraydan yapılan açıklamada doktorların tedavide şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden memnun ve Kral'ın iyileşme süreci konusunda iyimser olduğu paylaşıldı.

Kral'ın tedavi gördüğü kanserin türü de bilinmiyor. Teşhis, Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle Şubat ayında yaptığı hastane ziyareti sırasında konmuş ve prostat kanseri olmadığı açıklanmıştı.

Öte yandan Galler Prensesi Kate Middleton da Mart ayında hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara yanıt vererek kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

42 yaşındaki Middleton kanserin teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını” ve "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.

Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediğini de belirtmişti.

Kralın görevleri ne?

Kral 3. Charles; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın devlet başkanı. Ancak yetkileri sembolik ve törensel. Siyasi olarak da tarafsız kalıyor.

Önemli toplantılar öncesinde brifingler veya imzasını gerektiren belgeler gibi hükümetten gelen günlük gönderiler kırmızı deri bir çanta içinde ona teslim ediliyor.

Başbakan normalde her Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda Kral'la bir araya gelerek onu hükümet meseleleri hakkında bilgilendiriyor.

Kralın ayrıca Parlamento'da da hükümeti atamak ve parlamentonun açılışında konuşmak gibi bazı görevleri var:

Ayrıca Kral, ziyarete gelen devlet başkanlarını ağırlıyor ve Birleşik Krallık'ta bulunan yabancı büyükelçiler ve temsilcilerle bir araya geliyor.

Kral geleneksel olarak Kasım ayında Londra'da düzenlenen Savaş Kurbanlarını Anma Günü etkinliğine de öncülük ediyor.

Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun da başkanı. Aynı zamanda bu ülkelerin 14'ünün devlet başkanı konumunda.

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