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İngiltere'de ameliyatta hastanın boğazına kaçan takma dişleri 8 gün sonra fark edildi

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İngiltere'de, ameliyat edilen 72 yaşındaki bir hastanın boğazına kaçan takma dişleri, ameliyattan 8 gün sonra fark edildi.
İngiltere'de ameliyatta hastanın boğazına kaçan takma dişleri 8 gün sonra fark edildi

Hasta, ameliyat sonrası yutkunmada sorun yaşadığından, öksürükten ve öksürükle birlikte kan tükürmekten şikayet etmeye başladı.

Karın bölgesinden rutin bir ameliyat geçiren erkek hasta, bu şikayetlerle birçok kez hastaneye gitti, yeni ameliyatlara girdi ve kan nakilleri yapıldı.

Norfolk bölgesindeki James Paget Hastanesi, yaşananların ardından hasta bakım sürecinde değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Hastanın başına gelenler, bilimsel yayın İngiliz Tıp Dergisi'nin Vaka Raporları bölümünde yayımlandı. Uzmanlar, hastanın ameliyattan önce genel anesteziyle uyutulmasından önce, takma dişlerin çıkartılmış olması gerektiğini vurguladı.

Hasta, karın duvarındaki iyi huylu bir kütlenin alınması için geçen yıl ameliyata alındı. Ancak operasyondan 6 gün sonra hastaneye gidip, katı hiçbir şey yiyemediğinden şikayet etti.

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Doktorlar, ameliyat sırasında boğazına sokulan tüp nedeniyle, solunum yollarında bir enfeksiyon oluştuğunu düşündü ve hastaya antibiyotik ve steroid verdi.

Hasta 2 gün sonra aynı şikayetle geri dönünce, doktorlar boğazını ve gırtlağını inceledi. İnceleme sonucu ses tellerinin üzerine yarım yuvarlak bir nesne olduğu fark edildi.

Hasta bu noktada, doktorlara 3 takma dişten oluşan protezini ameliyat sırasında kaybettiğini söyledi.

Protez dişlerin çıkartılması için ameliyat edilen hasta, bu ameliyattan sonra da kanama nedeniyle 4 kez hastaneye gitti.

Cerrahlar kanamayı durdurana dek çok kan kaybeden hastaya, kan nakli yapıldı.

James Paget Üniversite Hastanesi Image captionJames Paget Üniversite Hastanesi "alınan derslerin personelle paylaşıldığını" açıkladı.

Raporun yazarları, anestezi altındayken protez dişlerini yutan hastalara daha önce de rastlandığını ve protezlerin ameliyattan önce ve sonra kayıt altına alınmış olması gerektiğini vurguladı.

James Paget Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, soruşturma sonucu "hasta bakım süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve alınan derslerin personelle paylaşıldığı" belirtildi.

Doktorlar, ameliyat sırasında boğazına sokulan tüp nedeniyle, solunum yollarında bir enfeksiyon oluştuğunu düşündü ve hastaya antibiyotik ve steroid verdi.

Hasta 2 gün sonra aynı şikayetle geri dönünce, doktorlar boğazını ve gırtlağını inceledi. İnceleme sonucu ses tellerinin üzerine yarım yuvarlak bir nesne olduğu fark edildi.

Hasta bu noktada, doktorlara 3 takma dişten oluşan protezini ameliyat sırasında kaybettiğini söyledi.

Protez dişlerin çıkartılması için ameliyat edilen hasta, bu ameliyattan sonra da kanama nedeniyle 4 kez hastaneye gitti.

Cerrahlar kanamayı durdurana dek çok kan kaybeden hastaya, kan nakli yapıldı.

James Paget Üniversite Hastanesi Image captionJames Paget Üniversite Hastanesi "alınan derslerin personelle paylaşıldığını" açıkladı.

Raporun yazarları, anestezi altındayken protez dişlerini yutan hastalara daha önce de rastlandığını ve protezlerin ameliyattan önce ve sonra kayıt altına alınmış olması gerektiğini vurguladı.

James Paget Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, soruşturma sonucu "hasta bakım süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve alınan derslerin personelle paylaşıldığı" belirtildi.

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