İngiltere'de insanların, hem hasta olup olmadıklarını, hem de hastalığı geçirip geçirmediklerini gösterecek testlerin, "yakın zamanda" halka sunulacağı açıklandı

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson koronavirüs hakkındaki günlük basın toplantısında, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür etti ve “salgın sizin sayenizde yavaşlayacak” dedi.

Johnson, ülkenin şimdiye kadar salgınla başa çıkmayı başardığını söyledi.

İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, koronavirüs test imkanlarının da artırılacağını, insanların hem şu anda hasta olup olmadıklarını, hem de hastalığı geçirip geçirmediklerini görebileceği testlerin yakın zamanda halka sunulacağını açıkladı.

Whitty, ilk olarak Ulusal Sağlık sistemi çalışanlarının test edileceğin, ondan sonra halka test yapılacağını duyurdu.

Test sayılarının artırılamamasının en büyük nedeni olarak tüm dünyadan bu testlere talep olması gösterildi.

Prof. Whitty, İngiltere’de yoğun bakım yataklarının durumunun şu anda sıradan bir kış gününden farksız olduğunu, fakat önümüzdeki haftalarda yoğunluğun artacağını söyledi ve ekledi:

“Herkes kurallara uyarsa muhtemelen durumla başa çıkabileceğiz.”

Basın toplantısının soru-cevap kısmında Başbakan Johnson, şirketlerin koronavirüs krizinden kâr etmeye çalışmamasını, savaş dönemlerinde olduğu gibi bunu yapan şirketleri tespit edeceklerini söyledi.

Öte yandan evden çıkamayan risk grubundaki insanların ihtiyaçlarını gidermek için Ulusal Sağlık Sistemi’nin 250 bin gönüllü duyurusuna 405 bin kişinin kaydolduğu açıklandı.