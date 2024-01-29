  • BIST 8436.89
  • Altın 1981.542
  • Dolar 30.3427
  • Euro 32.9491
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklanıyor

» »
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, çocuklar arasında kullanımını azaltmak amacıyla tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklama planlarını duyurdu.
İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklanıyor

 Başbakan aynı zamanda e-sigara aromalarını çocuklar için daha az çekici hale getirmenin bir yolu olarak kısıtlamak için yeni yetkilerin kilidini açmaya hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bugün, çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklama planlarını açıklayacak ve hükümetin genç nesillerin tütün satın almasını engelleyen bir yasa çıkarma niyetini yineleyecek.

Yeni yetkiler kapsamında elektronik sigara aromalarına kısıtlamalar getirilecek, düz ambalaj zorunluluğu getirilecek ve elektronik sigaraların veya e-sigaraların çocuklar için daha az çekici hale getirilmesi amacıyla sergilenme biçiminde değişiklikler yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOS Çocukköyü Derneği Düzenli Bağış Çağrısı Yapıyor17 Ocak 2024 Çarşamba 16:08
  • Çin'in nüfusu 2 milyon azalarak 1 milyar 409 milyona düştü17 Ocak 2024 Çarşamba 12:28
  • De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli" Maastricht Üniversitesi tarafından yarın ve Perşembe günü Mağusa'da düzenleniyor.16 Ocak 2024 Salı 13:36
  • Evinizi daha sıcak tutmanıza yardımcı olabilecek tedbirler16 Ocak 2024 Salı 10:21
  • Zayıflama yolculuğunda yeni trend: Aralıklı Oruç Diyeti…16 Ocak 2024 Salı 10:04
  • Argasdi’nin 72. Sayısı “Sol Mücadele” Dosya Konusu ile Çıktı16 Ocak 2024 Salı 09:57
  • OKB stresi yükseltiyor, sosyal yaşamdan koparabiliyor!15 Ocak 2024 Pazartesi 09:14
  • Önce Meksika, şimdi Peru: Bilim insanları 'uzaylı mumyaları' inceledi13 Ocak 2024 Cumartesi 15:28
  • Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Hiper Empati Sendromu11 Ocak 2024 Perşembe 22:33
  • Yüksekte tek kişilik mesai: Kule vinç operatörlüğü10 Ocak 2024 Çarşamba 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti