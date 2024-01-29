İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklanıyor

Başbakan aynı zamanda e-sigara aromalarını çocuklar için daha az çekici hale getirmenin bir yolu olarak kısıtlamak için yeni yetkilerin kilidini açmaya hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bugün, çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklama planlarını açıklayacak ve hükümetin genç nesillerin tütün satın almasını engelleyen bir yasa çıkarma niyetini yineleyecek.

Yeni yetkiler kapsamında elektronik sigara aromalarına kısıtlamalar getirilecek, düz ambalaj zorunluluğu getirilecek ve elektronik sigaraların veya e-sigaraların çocuklar için daha az çekici hale getirilmesi amacıyla sergilenme biçiminde değişiklikler yapılacak.