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“İnsan Hakları Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Yurttaşlık Hakkı” konulu panel düzenleniyor

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KTAMS lokalinde, “İnsan Hakları Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Yurttaşlık Hakkı” konulu panel, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek.
“İnsan Hakları Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Yurttaşlık Hakkı” konulu panel düzenleniyor

Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) lokalinde, “İnsan Hakları Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Yurttaşlık Hakkı” konulu panel düzenleniyor. Panel, cumartesi saat 16.00’da başlayacak.

Panelin organizasyonunda yer alan Kimliksizler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dernek adına Asist. Prof. Dr. Can Azer’in konuşmacı olacağı panelde, Prof.Dr. Avukat Nikos Trimikliniotis, Avukat Achilleas Demetriades ve AB Hukukçusu Avukat Dr. Latif Aran konuşmacı olacak.

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