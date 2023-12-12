İnsan ömrünü uzatma yolunda bir adım daha

İç organlarımızın yaşlanma hızı ya da kalan ömrü bir kan testiyle saptanıp önleyici tedavi başlatılabilir.

BBC‘nin haberine göre ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bir ekibin çoğu orta yaş ve üstü binlerce insanda yaptığı kan testi, nispeten sağlıklı 50 yaş ve üstü beş yetişkinden birinin en az bir organının diğerlerine göre daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.,

Araştırmarda kalp, beyin ve akciğer dahil 11 ana organ ve dokuya odaklanıldı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları, söz konusu organlardan kaynaklanabilecek hastalıkları öngörmeye yarayabilir.

Örneğin, ‘yaşına göre eski’ bir kalp, kalp yetmezliği riskini artırırken, hızla yaşlanan bir beyin demansa daha yatkın olabilir.

Araştırmacılardan Dr. Tony Wyss-Coray, “Bulguları 50 bin veya 100 bin kişide teyit edebilirsek görünürde sağlıklı insanlarda hızlı yaşlanabilecek organları saptayabilir ve önleyici tedavi başlatabiliriz” dedi.

Kan testinde şu organ ve dokulara bakıldı: