  • BIST 9174.58
  • Altın 1994.561
  • Dolar 30.7145
  • Euro 33.1151
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

İnsan sindirim sisteminde virüs benzeri yeni yaşam formu keşfedildi

» »
Bilim insanları, insan sindirim sisteminde daha önce varlığı bilinmeyen virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti. Bu gizemli genetik materyalin diğer biyolojik yaşam formlarıyla eşleşen yapısal benzerliklerinin olmadığı ortaya çıktı.
İnsan sindirim sisteminde virüs benzeri yeni yaşam formu keşfedildi

Yeni bir çalışma insan bağırsağında daha önce hiç karşılaşılmayan virüs benzeri bir yaşam formunu ortaya çıkardı.

Stanford Üniversitesi'nden biyolog Ivan Zheludev ve ekibi yeni keşfin bir virüs formu olmayabileceğini belirtti.

Bilim insanının açıklamalarına göre yeni keşif en basit genetik moleküller ile karmaşık virüsler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacak "tamamen yeni bir yaşam formu" olabilir.

Yeni bir yaşam formu olduğu iddia edilen biyolojik yapıya, bükümlü RNA sıralarından oluşan simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle "obelisk" (dikilitaş) ismi verildi.

 

BİLİM İNSANLARI İLK DEFA KARŞILAŞIYOR

Araştırma kapsamında Zheludev ve ekibi, daha önce ortaya çıkarılmış 5,4 milyon genetik dizilimi inceledi. Bu dizilimlerde 30 bin farklı "obelisk" türü olduğu belirlendi.

İncelenen insan mikrobiyal veritabanları arasında obelisk dizilerinin, insan bağırsak bakterilerinin yüzde 7'sinde ve insan ağzındaki bakterilerin yarısında olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yayınlanan makalede, "Obeliskler kolonileşmiş ve daha önceki incelemelerde fark edilmemiş çeşit çeşit RNA içeriyor. Bu elementlerin doğası viral olmayabilir ve RNA plazmitlerine benzer bir yapıda olabilir." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar ayrıca obelisklerin başka hangi canlıların bünyesinde bulunduğunu bilmediklerini ancak bakteri türlerinde gözlemlenebileceğini düşündüklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipleri Birliği: Karne stres sebebi olmasın31 Ocak 2024 Çarşamba 15:10
  • Müzikle uğraşmak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor29 Ocak 2024 Pazartesi 14:34
  • Hatırlatma aşıları başladı27 Ocak 2024 Cumartesi 12:28
  • X hastalığı nedir, bir sonraki pandemiye ne kadar hazırlıklıyız?24 Ocak 2024 Çarşamba 21:23
  • Şeker hastalarının hayatında devrim yaratacak buluş23 Ocak 2024 Salı 08:38
  • Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek18 Ocak 2024 Perşembe 19:37
  • Dinçyürek: Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz18 Ocak 2024 Perşembe 10:56
  • KTTB, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunma tavsiyelerinde bulundu17 Ocak 2024 Çarşamba 17:41
  • Enerji içeceklerinin intihar düşüncelerini tetiklediği ortaya çıktı16 Ocak 2024 Salı 22:24
  • YDÜ Tıp Fakültesi, WFME tarafından akredite edildi16 Ocak 2024 Salı 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti