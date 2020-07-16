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İnternetten 1000TL'ye uyuşturucu almıştı...Teminata bağlandı

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İnternetten 1000TL'ye uyuşturucu almıştı...Teminata bağlandı
İnternetten 1000TL'ye uyuşturucu almıştı...Teminata bağlandı

13.7.20 tarihinde saat 10.50 raddelerinde, Gazimağusa’ da, DC 410 plakalı aracı ile seyir halinde iken durdurularak aracında arama yapılan S.K’in aracında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve bir adet hassas terazi bulunarak tutuklanmıştı.

Aynı gün kalmakta olduğu ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada ise Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 1,5 gr ağırlığında madde ve bir adet plastik öğütücü de bulunarak emare alınmıştı. Zanlı 14.7.2 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Tutukluluk süresinin dolması nedeniyle zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırı olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlının 13.7.20 tarihinde aracında 55 gr, ve bir hassas terazi, ikametgahında ise 1.5 gr Hint keneviri türü uyuşturucu ve plastik hassas terazi bulunarak emare alınarak tutuklandığını söyleyen Yıldırım, emarelerle ilgili raporun ellerine ulaştığını belirtti. Analize gönderilen emarelerin Hint keneviri türü uyuşturucu olduğu, araçta bulunan uyuşturucunun 54.50 gr, ikametgâhta buluna uyuşturucunun 1 gr 730 mlg ağırlığında olduğunun tespit edildiğini belirten Yıldırım hassas teraziler üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğunun tespit edildiği yönünde rapor alındığını söyledi.

Zanlının Temmuz 2020 ayı içerisinde internet üzerinden tanımadığı bir şahıstan 10000 TL karşılığı 58 gr olarak aldığı uyuşturucu maddeyi bir çam ağacının altından aldığına dair gönüllü ifade verdiğine değinen Yıldırım, gel rapor doğrultusunda zanlıya 2020 Temmuz ile 13.7.20 tarihleri arasında 58 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf ve alma suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Davasına cevaben kabul ederim dediğini söyleyen Yıldırım tahkikata etki etme imkânı olmaması nedeniyle zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını tem etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber kişinin 100000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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