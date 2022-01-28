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İphone’Un Son Güncellemesine Hamile Adam Emojisi Damga Vurdu

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iPhone için sunulan iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma başlanacağı açıklandı. Emojiler arasında en çok dikkat çeken ise hamile erkek oldu.
İphone’Un Son Güncellemesine Hamile Adam Emojisi Damga Vurdu

Hamile bir erkekten dudak ısıran bir adama, iOS 15.4 yazılım güncellemesiyle iPhone’lara gelen 37 yeni emoji sonunda ortaya çıktı.

Tüm onaylı emojileri üreten California merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, hamile adamın ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurguladı.

Ancak iki yeni ‘hamile erkek’ emojisi, çok yemek yemenin neden olduğu dolu bir mideyi göstermenin potansiyel olarak kullanılabileceği de açıklandı.

iOS 15.4 güncellemesinde ayrıca Eriyen Yüz, Noktalı Çizgi Yüz, Gözyaşlarını Tutturan Yüz ve Çapraz Ağızlı Yüz gibi yedi yeni emojinin daha yer aldığı belirtildi.

Diğer eklemeler arasında bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, mercan, fasulye ve düşük pil de yer alıyor.

Apple adopts the latest emoji including a pregnant MAN | Daily Mail Online

‘CİNSİYETSİZ’ FİGÜRE VURGU

Unicode Konsorsiyumu, geçen Eylül ayında bir sonraki emoji sürümü olan 14.0 sürümü için de adayların belli olduğunu açıkladı. Ancak Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını kendi işletim sistemlerine uyguluyor.

Emojipedia’dan Keith Broni, “Satıcılar, 2019’dan beri tüm insanlara üç farklı cinsiyet varyantı – bir “Erkek”, bir “Kadın” ve cinsiyet belirtmeyen bir “Kişi” olmak üzere emojiler sunmak için önemli çaba sarf ediyor.” dedi.

Broni, “Bu en son Apple beta güncellemesi, Taçlı Kişi ve Hamile kişi şeklinde iki yeni cinsiyetten bağımsız insan emojisi ekleyerek ve yeni bir Hamile Adam emojisi ekleyerek bu trendi sürdürüyor.” ifadelerinde bulundu.

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