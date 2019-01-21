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İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…

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İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e ziyarette bulundu.
İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…

İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e ziyarette bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Büyükelçi Hüseyin Aminian Tousi ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin sağlık, fen bilimleri ve teknolojideki başarılarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilim ve Teknoloji Alanındaki Hızlı İlerleyişi Öğrencilerin İlgisini Çekiyor…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin AR-GE, inovasyon bilim, teknoloji ve sanat alanında hızla gelişmesinden dolayı İran’lı öğrenciler tarafından ilgi çektiğini dile getiren büyükelçi Tousi, İranlı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde kabiliyetli ve nitelikli insan kaynakları olarak pozitif katkı sağladıklarının altını çizdi.  Büyükelçi Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e bilim alanındaki gayret ve çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel de kabulde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti’ni önemli bir ülke olarak nitelerken ulus-devlet geleneğine bağlı kalarak şu andaki sıkıntılarına rağmen başarılara doğru adım attığını ve geleceğe güvenle yürüdüğüne vurgu yaptı. Dr. Günsel, İran üniversiteleriyle işbirliğinin önemli olduğunu, eğitim alanındaki işbirliklerinin bölgesel ve uluslararası çapta insan toplumuna yarar sağladığına inandığını ifade etti. Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin İran üniversitelerine giriş sınavı listesinde yer aldığını ve doktora seviyesinde ortak eğitim alanında öğrenci kabul ettiğini dile getirerek, İran’ın önemli üniversiteleri ile işbirliği ve ortak eğitim programları yaptıklarını söyledi.

“Bilimsel Yayınlarımızla Tüm Dünyaya Eğitime Verdiğimiz Önemi Gösteriyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesinin tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında 1200’ün üzerine yaptığı yayınlarla Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 5 içerisine girdiklerini Büyükelçi Tousi’ye anlatan Dr. Suat İ. Günsel, bunun büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Eğitimdeki başarılı gelişmeler ve bilimsel yayın konusundaki araştırmalarının dünya genelindeki eğitim kurumları tarafından ilgi çektiğini söyleyen Dr. Günsel, üniversite olarak yeni nesil eğitim modeline örnek olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’ni Gezdi…

Kabulün ardından İran Büyükelçisi Aminian Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezerek bilgiler aldı. Büyükelçi Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin vizyonunu kutlayarak, başarılarının ülkeler ve medeniyetler arasındaki dostluk, barış ve huzurun sağlanmasında önemli olduğunu belirtti. 

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