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İspanya, Türkiye'yi kınadı

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Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, İspanya’nın, "Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki tek taraflı eylemlerini kınadığını" açıkladı.
İspanya, Türkiye'yi kınadı

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, İspanya’nın, "Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki tek taraflı eylemlerini kınadığını" açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, İspanya Hükümeti’nin, Maraş’taki eylemler ile Türkiye’nin diğer tek taraflı eylemleri de dahil, bölgede istikrarı bozacak her türlü eylemi kınadığını belirttiği kaydedildi.

Habere göre Sanchez, mektubunda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin bir an önce yeniden başlamasını umut ettiğini ve İspanya’nın, BM Güvenlik Konseyi kararlarını desteklediğini ifade etti.

Sanchez ayrıca, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliğin muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıs sorununda yıllardır süregelen çıkmazın devam etmesini kabul etmeyeceklerini belirtti..

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