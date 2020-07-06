İspanya’da koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği devam ediyor.İspanya’nın Galiçya Özerk Bölgesi’nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi 10 Temmuz’a kadar karantina altına alındı.

Bölgeye sadece iş nedeni ile giriş ve çıkış yapılabilecek.Bölgede yaşayanlar ise bölge sınırları içinde serbest dolaşım yapabilecek.

Yetkililer, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyururken, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı.Yetkililer, vaka artışlarının bölgedeki barlara gelen kişilerin neden olmuş olabileceğini dile getirdi. Galiçya’daki 258 korona virüs vakasının 117’si La Marina Bölgesi’nde bulunuyor.

Öte yandan dün İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi karantina altına alınmıştı.