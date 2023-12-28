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İsrail: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece büyükelçimiz Ankara’ya dönmeyecek

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İsrail Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirmesi sonrası 28 Ekim’de Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırmıştı.
İsrail: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece büyükelçimiz Ankara’ya dönmeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece Tel Aviv'in Türkiye'ye Büyükelçisi'ni Ankara’ya göndermeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu için “Hitler benzetmesi” yapması ve ardından Netenyahu'nun dünkü sert açıklamaların ardından Ankara'ya yönelik yeni bir tepki de İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’den geldi.

İsrail kamu radyosu Reshet Bet'e konuşan Cohen, "Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürece İsrail Büyükelçisi geri dönmeyecek." dedi.

Erdoğan'a "nankör" diyen Cohen, "Şubat ayında Türkiye'ye yardım sağladık. Oraya sahra hastanesi bile açtık" ifadelerini kullandı.

Cohen, "Erdoğan'ın sorumsuz davranışlarını görüyoruz. Kendini Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 'Yeni Naziler' olarak nitelediği Hamas'ın yanında konumlandırıyor. Türkiye'deki İsrail Büyükelçisi'ni çağırma kararımın doğru olduğu görüldü" diye konuştu.

İsrail 28 Ekim'de diplomatlarını geri çağırmıştı

İsrail Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirmesi sonrası 28 Ekim’de Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırmıştı.

Bakan Cohen, "iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek" amacıyla Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurmuştu.

Eli Cohen sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" demişti.

İsrail ile Türkiye ilişkileri son dönemde normalleşme emareleri gösteriyordu. İki ülke karşılıklı büyükelçilerini atama kararı almış ve Erdoğan'ın İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için bulundukları New York'ta uzun yıllar sonra bir araya gelmişti.

Erdoğan dün Netenyahu için ne demişti?

Erdoğan, dün 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin" demişti.

Netanyahu yanıt olarak, "Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir" dedi.

Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısının 21 bin 320’ye, yaralı sayasının ise 55 bin 603’e çıktığı bildirildi.

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