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SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

İsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

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İsrail Ordusu, Gazze’deki savaşın 2024 boyunca sürmesinin beklendiğini söyledi. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari yeni yıl mesajında, birlik konuşlandırmalarının “uzun bir savaşa” hazırlanmak için yeniden düzenlendiğini belirtti.
İsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Hagari bazı askerlerin özellikle de yedeklerin yeniden örgütlenmeleri için geri çekileceğini vurguladı.

Sözcü “Bu adaptasyonlar, savaşa 2024’de de devam edebilmek için planlama ve hazırlığı amaçlıyor” dedi.

Hagari “İsrail Ordusu, yılın geri kalanında ek görevler olacağı ve savaşın devam edeceği anlayışıyla ileriyi planlamalı” dedi.

Gazze’de İsrail’in 11 haftadır süren saldırıları sonucu, Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre çoğu kadın ve çocuk 21.800 kişi öldü.

Saldırılar Hamas’ın 7 Ekim’de çoğu sivil 1200 kişiyi öldürdüğü ve 240 kadar kişiyi rehin aldığı saldırıya misilleme olarak başladı.

İsrail’in saldırıları 2023’in son saatlerine dek devam etti. Gazze Sağlık Bakanlığı Pazar gecesi Gazze kentindeki bombardımanda en az 48 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

AFP Haber Ajansına konuşan görgü tanıkları da Gazze kentinin batısındaki El Aksa Üniversitesi’ne sığınan 20 kişinin hava saldırısında öldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler, Gazze’nin 2,4 milyon kişilik nüfusunun % 85’inin evlerinden olduğunu söylüyor.

Gazze’nin kuzeyinde yaşayan 57 yaşındaki Zeyneb Halil Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Bu gece dünya genelindeki ülkelerin semaları havai fişeklerle ve neşe dolu kahkahalarla dolacak. Gazze’de ise bizim semalarımız masum, evsiz sivillerin üzerine düşen İsrail füzeleri ve tank mermileriyle doldu” diye konuştu.

Maghazi ve el Bureyj mülteci kamplarına hava saldırıları düzenlendiği belirtilmiş ve dün sabah Gazze Sağlık Bakanlığı, bir önceki gün 150 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Belalel Smotrich de Filistinlilere Gazze’yi terk etmeleri ve “çölü yeşertebilecek” İsraillilere bırakılması gerektiğini söylemişti.

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