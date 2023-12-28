İsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

İsrail vatandaşı 18 yaşındaki Tal Mitnik, İsrail ordusuna katılmayı reddettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı, 30 gün süreyle hapse gönderildi.
Mahkemede konuşan Mitnik, "Katliamın katliamı çözemeyeceğine inanıyorum" dedi, “Gazze'ye yapılan cani saldırı, Hamas'ın gerçekleştirdiği vahşi katliamı çözmeyecek. Şiddet şiddeti çözmez. İşte bu yüzden reddediyorum” ifadelerini kullandı.
Bir grup aktivist, askeri cezaevi önünde Mitnik’e destek gösterisi düzenledi.
Eylemde, "Kanla cenneti inşa edemezsiniz", "Göze göz, hepimiz kör oluruz" ve "Askeri çözüm yok" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar yer aldı.
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