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SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

İsrail'de Netanyahu'ya karşı en büyük protesto: Göstericiler ateşkes çağrısında bulundu

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Protestocular, Hamas tarafından Gazze'de tutulan onlarca rehinenin serbest bırakılması için ateşkes anlaşması ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu
İsrail'de Netanyahu'ya karşı en büyük protesto: Göstericiler ateşkes çağrısında bulundu

İsrailliler, geçen yılın ekim ayında başlayan savaşta Netanyahu'ya karşı en büyük protestoyu düzenledi

On binlerce İsrailli, Gazze'ye yönelik saldırıların ekim ayında başlamasından bu yana düzenlenen hükümet karşıtı protesto için Kudüs'ün merkezinde toplandı.

Protestocular, Hamas tarafından Gazze'de tutulan onlarca rehinenin serbest bırakılması için ateşkes anlaşması ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

İsrailliler, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırı sonrasında genel olarak birleşmişti.

Yaklaşık altı aydır devam eden çatışmalar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliği konusundaki bölünmeleri yeniden alevlendirdi, ancak ülke büyük oranda savaştan yana olmaya devam ediyor.

İsrail'de hükümet karşıtı protesto İsrail'de hükümet karşıtı protestoAP Photo

Netanyahu, Hamas'ı yok etme ve tüm rehineleri eve getirme sözü vermişti, ancak bu hedeflerin yakalanması zora düştü.

Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında Gazze'deki rehinelerin yaklaşık yarısı serbest bırakıldı. 

Ancak uluslararası arabulucuların geri kalan rehineleri eve getirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. 

Görüşmeler pazar günü yeniden başladı ama yakın zamanda bir ilerleme sağlanacağına dair henüz bir işaret bulunmuyor.

Rehinelerin aileleri zamanın daraldığına inanıyor ve Netanyahu'ya yönelik hoşnutsuzluklarını giderek daha fazla dile getiriyorlar.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden çekildi

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.

AA'nın haberine göre görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.

İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi kompleksinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

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