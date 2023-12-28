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İsveçli bilim insanları bitki büyümesini hızlandıran elektronik toprak geliştirdi

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İsveç'te bir grup araştırmacı, topraktan elektrik sinyalleri göndermenin bitkilerin yaklaşık yüzde 50 daha fazla büyümesini sağladığını keşfetti. Bu çalışmanın tarımda gübre kullanımını da en aza indirebileceği kaydedildi.
İsveçli bilim insanları bitki büyümesini hızlandıran elektronik toprak geliştirdi

İsveç'teki Linköping Üniversitesi'nden araştırmacılar, hidroponik alanlarda ya da çoğunlukla su ve köklerin tutunacağı bir yerden oluşan ortamlarda topraksız bitki yetiştiren çiftliklerde bitkilerin büyümesini hızlandırabilecek bir 'biyoelektronik toprak' geliştirdi.

YÜZDE 50 DAHA FAZLA BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR

 

Tasarlanan "eSoil" fidelerin büyüdüğü çerçeveye entegre edildikten sonra araştırmacılar, topraktan elektrik sinyalleri göndermenin bitkilerin ortalama yüzde 50 daha fazla büyümesini sağladığını keşfetti.

eSoil, sensörler ve OLED ekranlar gibi şeylerde bulunabilen PEDOT adlı iletken bir polimer ile karıştırılmış organik maddelerden oluşuyor.

UYARILMAYAN TOHUMLARA KIYASLA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Çalışmanın danışmanı Eleni Stavrinidou, toprağın iletkenliğinin bitki köklerini uyarmak için gerekli olduğunu söyledi.

Bu özel çalışmada araştırmacılar, analiz için hasat etmeden önce 15 gün boyunca arpa fidelerine sinyal göndermenin etkisini incelediler.

Stavrinidou, eSoil'e 0,5V kadar küçük bir voltaj uygulamanın kökleri elektriksel olarak uyardığını açıkladı. Bu da elektrikle uyarılan bitkilerin biyokütlesinde, uyarılmayan tohumlara kıyasla kayda değer bir artışa neden oldu.

Hidroponik teknikler çoğunlukla yapraklı yeşillikler ile salatalık ve domates gibi bazı sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılırken, eSoil ticari ortamlarda ve özellikle çevresel koşulların bitki büyümesini etkilediği yerlerde mahsul verimini artırmanın yeni yollarını yaratmak için bir çözüm sunabilir.

Stavrinidou, bitki büyümesinde rol oynayan ana besin maddelerinden biri olan azotun bu çalışma sayesinde daha verimli bir şekilde işlendiğini söyledi.

TARIMDA GÜBRE KULLANIMINI EN AZA İNDİREBİLİR

Öte yandan bu tekniğin tarımda gübre kullanımını en aza indirebileceği kaydedildi.

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