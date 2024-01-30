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James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksiyi görüntüledi

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Teleskobu yardımıyla Samanyolu'nun yakınında bulunan 19 spiral galaksiyi dikkat çekici ayrıntılarla görüntüledi ve yıldız oluşumunun yanı sıra galaktik yapı ve evrim hakkında yeni ipuçlarını ortaya çıkarttı.
James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksiyi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksiyi görüntüledi - 2

60 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA

 

Bu 19 galaksinin en yakını NGC5068 olarak adlandırılır ve Dünya'dan yaklaşık 15 milyon ışık yılı uzaklıktadır.

En uzak olanı ise NGC1365'tir ve Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklıktadır.

James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksiyi görüntüledi - 3

 

Devasa fırıldaklara benzeyen spiral galaksiler yaygın bir galaksi türüdür. Samanyolumuz da bunlardan biridir.

Bu yeni görüntüler, kendi galaksimizin ötesinde şimdiye kadar gözlemlenen en küçük ölçeklerdeki yıldızları, gazı ve tozu gösteriyor.

James Webb Uzay Teleskobu, 19 spiral galaksiyi görüntüledi - 4

JAMES WEBB TELESKOBU NEDİR, NE İŞE YARAR?

 

JWST'nin yapımı 10 milyar dolara mal oldu ve Aralık 2021'de Fransız Guyanası, Kourou yakınlarındaki Avrupa Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Nihai hedefi, zamanda 13,5 milyar yıl geriye giderek Büyük Patlama'dan sadece 100-200 milyon yıl sonraki bir noktaya ulaşmaktır.

HUBBLE UZAY TELESKOBU

1990'da fırlatılan ve halen çalışır durumda olan Hubble Uzay Teleskobu ise evreni öncelikle optik ve morötesi dalga boylarında incelemiştir.

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