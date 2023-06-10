Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi

Hollywood yıldızı Johnny Depp, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires'ın yarın İstanbul'da vereceği konser için şehre geldi.

“Hollywood Vampires Live Tour” kapsamında LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan grup, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Johnny Depp’in de aralarında olduğu Hollywood Vampires grubu, dünya turu kapsamında dün Romanya’da verdikleri konserin ardından dün özel uçakla İstanbul’a geldi.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Dünya turuna çıkmadan önce ayak bileğinden sakatlanan Depp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden koltuk değneğiyle yürüyerek çıktı. Depp, kendisini takip eden basın mensuplarına el sallayarak selamladı.

Dün 60’ıncı yaşını kutlayan ünlü aktör, gazetecilerin doğum gününü tebrik ederek, “Bir şey söylemek ister misiniz?” şeklindeki sorusuna, Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

KONSER GELİRİ DEPREMZEDELERE

Özel güvenlik görevlilerinin koruması altında terminalden çıkan Depp, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Hollywood yıldızı kısa bir süre önce ayak bileğinden sakatlanmış ve ABD’deki üç konserini iptal etmişti. Rock grubu Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıklamıştı.