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Kadınlarda klasman bitiyor, finalin adı Gençler Birliği-Akdeniz

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Kadınlarda klasman sona eriyor
Kadınlarda klasman bitiyor, finalin adı Gençler Birliği-Akdeniz

Takı & Takı Kadınlar Ligi’nde klasman maçı bu gece tamamlanacak.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.30’da ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Akdeniz Spor Birliği ile üçüncü Base Kyrenia arasında oynanacak.

FİNAL MAÇLARI BAŞLIYOR
Ligi lider bitiren DAÜ Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği arasında oynanacak final serisi ilk maçı 2 Haziran Pazartesi günü İskele Spor Salonu’nda oynanacak.

İki maç kazanım esasına göre oynanacak finalde ikinci maç 5 Haziran Perşembe akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.

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