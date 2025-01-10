Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 10'a çıktı

BD'li yetkilier, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü ve Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığını açıkladı.

Kaliforniya'da hızla ilerleyen alevler, evleri ve işyerlerini sarmaya devam ederken bölge sakinleri dumanla dolu kanyonlardan ve mahallelerden kaçışı sürdürüyor.

Salı günü başlayan şiddetli yangınların çoğu, bazı noktalarda, saatte 112 kilometre saatin üzerine çıkan güçlü Santa Ana rüzgarları tarafından körüklendi.

Rüzgarlar dün azaldı ancak Ulusal Hava Durumu Servisi, azalan rüzgarların bile yangını hızla yayabileceği ve rüzgarın tekrar güçlenmesinin beklendiği konusunda uyardı.

SON DURUM NE?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangınıyla ilgili Associated Press haber ajansı şu güncellemeleri paylaştı:

Yangın haritası: Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Tahliye bölgeleri: Yaklaşık 130 binkişi tahliye emri altında. Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesini kasıp kavuran orman yangınları, aralarında Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods'un da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını evlerini boşaltmak zorunda bıraktı.

Elektrik kesintileri: Poweroutage.us takip sitesine göre çarşamba akşamı 450 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Can kaybı: Güncel sayı 10 ancak ekipler enkazı aramaya başladıkça ölü sayısının artması bekleniyor.

EKONOMİK KAYIP 150 MİLYAR DOLARI BULACAK

Vali Gavin Newsom, Kaliforniya'nın yangınlarla mücadele için 1400'den fazla itfaiye personeli görevlendirdiğini söyledi.

Oregon, Washington, Utah, New Mexico ve Arizona da yardım için ekipler gönderdi.

Hava durumu ve etkileri hakkında veri sağlayan özel bir şirket olan AccuWeather, hasar ve ekonomik kayıp tahminini 135 milyar ila 150 milyar dolara yükseltti.

Hükümet yetkilileri henüz herhangi bir hasar tahmini yayınlamadı.

TARİHİNİN EN YIKICI YANGINI

Pacific Palisades'in tepelik kıyı mahallesinde 5 bin 300'den fazla yapı hasar gördü ya da yok oldu ve bu Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangın olarak kayıtlara geçti.

Çok sayıda blok, yanan bir moloz yığınına dönüşürken, geriye sadece evlerin dış hatları ve bacaları kaldı.

Şehrin itfaiyesi ile MySafe:LA arasında bir ortaklık olan Wildfire Alliance tarafından tutulan istatistiklere göre enkaz, şehrin en kuzey banliyösü olan Sylmar'da 604 yapıyı yok eden Kasım 2008'deki Sayre Yangını'nı geride bıraktı.

HOLLYWOOD'UN İKONİK SİMGELERİ YANDI

Ünlülerin evleriyle dolu olan ve Beach Boys'un 1960'lardaki hit parçası “Surfin' USA” ile anılan Pacific Palisades'te 77 kilometrekareden fazla alan yandı.

Alevler, 1976 yapımı korku filmi “Carrie” ve TV dizisi “Teen Wolf” da dahil olmak üzere birçok Hollywood yapımında yer alan Palisades Charter Lisesi'nin bir kısmı da dahil olmak üzere ikonik simgeleri yaktı.

Aktör Billy Crystal ve eşi Janice 45 yıllık evlerini kaybetti.

İç kesimlerde, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını, evler, apartman veya ticari binalar ve araçları içeren 5 binden fazla yapıyı kül etti.

Ayrıca Altadena'daki 5 okul kampüsü büyük ölçüde zarar gördü ve 54 kilometrekareden daha fazla alan alevlere teslim oldu.,

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VARLIKLI MAHALLELERİ DE VURDU

Dünkü verilere göre yaklaşık 180 bin kişi tahliye emri altındaydı.

Alevler, Kaliforniya'nın zengin ve ünlülerine ev sahipliği yapan Calabasas ve Santa Monica gibi yüksek nüfuslu ve varlıklı mahalleleri de tehdit etti.

Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods gibi Hollywood yıldızları kaçmak zorunda kalanlar arasındaydı ve Moore daha sonra Altadena'daki evini kaybettiğini söyledi.

180 GÜNLÜK EK FİNANSMAN

Yangınlar toplamda San Francisco'nun büyüklüğünden daha büyük olan yaklaşık 142 kilometrekare bir alanı kül etti.

Başkan Joe Biden dün Beyaz Saray'da çalışanlarla yaptığı toplantıda Kaliforniya'nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak üzere federal kaynakları hazır hale getirdiğini ve ek finansmanı onayladığını söyledi.

Biden, bunların Los Angeles'ı şimdiye kadar vuran en kötü yangınlar olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, yeni fonun tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekiplerinin maaşları ve yaşamı korumaya yönelik tedbirler için 180 günlük maliyetin yüzde 100'ünü karşılayacağını sözlerine ekledi.

HAVA KALİTESİ KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR

Güney Sahili Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi'ne göre, yoğun bir duman ve kül bulutu gökyüzünü doldurarak Güney Kaliforniya'nın geniş bir bölümünde 17 milyon kişi için hava ve toz uyarısı yapılmasına neden oldu.

En kötü koşullar, yangınların çevresinde yaşandı. Doğu Los Angeles'ta hava kalitesi endeksi sağlıksız 173'e ulaştı. İyi hava kalitesi 50 veya daha az olarak kabul ediliyor.

Los Angeles County İtfaiye Departmanı'nın tıbbi direktör yardımcısı Dr. Puneet Gupta, orman yangını dumanının kalp krizine neden olabileceğini ve astımı kötüleştirebileceğini, yanan evlerin ise siyanür ve karbondioksit salabileceğini söyledi.,

ELEKTRİK KESİLDİ, SU ALTYAPISI BÜYÜK HASAR ALDI

Ülke çapında kesintileri takip eden PowerOutage.us'a göre, Güney Kaliforniya'da 285 binden fazla müşteri elektriksiz kaldı, bunların neredeyse yarısı Los Angeles County'de.

Yetkililer, bölge genelinde kanalizasyon, su ve elektrik altyapısının önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

20 KİŞİ YAĞMACILIKTAN TUTUKLANDI

Yetkililer ayrıca savunmasız toplulukları hedef alarak orman yangını krizinden yararlanan yağmacıların yargılanacağı sözünü verdi. Şu ana kadar en az 20 kişi tutuklandı.

Los Angeles County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, “Bu kabul edilemez bir durum. Size söz veriyorum, sorumlu tutulacaksınız" dedi.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Müfettişler, Los Angeles bölgesinde en az 10 kişinin ölümüne ve binlerce ev ve işyerinin tahrip olmasına neden olan büyük yangınlar için bir dizi olası ateşleme kaynağını değerlendiriyor.

Ulusal Yangından Korunma Birliği'ne göre ABD'deki yangınların en yaygın kaynağı yıldırım olsa da, müfettişler bunu kısa sürede eledi.

Palisades bölgesinde ya da Los Angeles County'nin doğusunda başlayan ve yüzlerce evi yok eden Eaton yangınının çevresindeki arazide yıldırım düştüğüne dair herhangi bir rapor olmadığı ifade edildi.

Sonraki en yaygın iki neden ise kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ve elektrik hatlarından kaynaklanan yangınlar olarak belirtildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ BELLİ DEĞİL

1991'deki Oakland Hills yangını da dahil olmak üzere Kaliforniya'daki büyük yangınları araştıran Florida'daki Scientific Fire Analysis'in sahibi John Lentini, yangının büyüklüğü ve kapsamının buna neyin sebep olduğunu bulma yaklaşımını değiştirmediğini söyledi.

Şu ana kadar her iki yangında da kundaklama olduğuna dair resmi bir belirti yok ve kamu hizmeti hatları da henüz bir neden olarak tanımlanmadı.

Yıldırım, kundaklama ve elektrik hatları en yaygın nedenler olmakla birlikte, enkaz yanması ve havai fişekler de yaygın nedenler arasında gösteriliyor.

Ancak yangınlar, kazalar da dahil olmak üzere sayısız kaynak tarafından tetiklenebiliyor.