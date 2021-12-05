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Kamacıoğlu: “Hammadde Tedarik Sıkıntısı, Döviz Krizi Ve Pandeminin Yarattığı Olduğu Olumsuz Etkilere Karşı Hükümet Kayıtsız; Bu Kabul Edilemez”

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Kamacıoğlu: “Hammadde Tedarik Sıkıntısı, Döviz Krizi Ve Pandeminin Yarattığı Olduğu Olumsuz Etkilere Karşı Hükümet Kayıtsız; Bu Kabul Edilemez”
Kamacıoğlu: “Hammadde Tedarik Sıkıntısı, Döviz Krizi Ve Pandeminin Yarattığı Olduğu Olumsuz Etkilere Karşı Hükümet Kayıtsız; Bu Kabul Edilemez”

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu hammadde tedarik sıkıntısı, döviz krizi ve pandeminin yarattığı olduğu olumsuz etkilere karşı hükümetin kayıtsız kaldığını savunarak bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydetti.
 

Kamacıoğlu, hükümete bir an evvel açıkladığı  4 maddelik tedbir paketinin uygulanması için gereken iradeyi gösterme  ve daha kapsamlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.
 

Kamacıoğlu,  yazılı bir açıklama yaparak son günlerde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 
 

Sanayicilerin hammadde tedarikinde ciddi bir maliyet artışı yaşandığına, nakliye fiyatlarında önlenemez yükselişin devam ettiğine dikkat çeken Kamacıoğlu, hükümetin esnafa yönelik 100 bin TL’lik bir kredi paketi açıkladığını ancak bu desteğin sanayi işletmelerinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.
 

Kamacıoğlu, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş devam ederken piyasada tahsilat endişesinin ortaya çıktığını da dile getirdi.

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