Kamu-Sen: “Hükümet ayağını denk alsın”

Kamu-Sen Başkanı Metin Altan, hükümet unsurlarının farklı konularda çelişkili açıklamalara imza atmaya devam ettiğini belirterek hükümete “ayağını denk almasını” tavsiye etti…

Ada TV’de konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Altan, “Bizi yönetenler pandemide sınıfta kaldı. Bir karar alınıyor arkasında durulmuyor. Çok başlılık var. Başbakan konuşuyor. Ardından farklı bir bakanın konuşması… Başbakan Yardımcısının aynı konular hakkında konuşmaları var. İnsanlar kime güvenip, inanacağını çıkaramıyor. Bu ülkede artık bizi idare edenlerin kendilerine bir dikkat edip, ayaklarını denk alması lazım. Cek caklar zaten yetiyor. ” ifadelerini kullandı.