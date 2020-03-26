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Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 33’e Yükseldi

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Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 33’e Yükseldi
Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 33’e Yükseldi

Çin’de başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada’da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 2035’den 3292’ye, ölenlerin sayısı ise 24’den 33’e çıktı.

Ülke genelinde en fazla vaka sayısı 1339 ile Quebec eyaletinde kaydedilirken, en fazla ölüm de 13 kişi ile British Columbia eyaletinde gerçekleşti. Ölümlerin 12’si Ontario, 6’sı Quebec ve 2’si de Alberta eyaletinde oldu.

KARANTİNAYI REDDEDEN KADIN TUTUKLANDI

Öte yandan Kanada’nın Newfoundland eyaletinde seyahatten dönen 53 yaşındaki bir kadının evde karantinayı reddettiği için tutuklandığı bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre Newfoundland polisi, kadının halk sağlığı acil durum emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir gece hapishane hücresine yerleştirildiğini doğruladı.

Newfoundland Polis Sözcüsü James Cadigan, Eyalet Halk Sağlığını Koruma ve Tanıtım Yasası uyarınca, kadının 14 gün boyunca kendini tecrit etmediğini, yasaya uymadığı için tutuklandığını ve bunun 500 ila 2 bin 500 dolar arasında para veya altı aya kadar hapis cezasına yol açabileceğini söyledi.

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