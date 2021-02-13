  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Kanatlı'dan Zaroğlu'na montaj yanıtı... Admin Bertan Zaroğlu !

» »
Yeni Kıbrıs Partisi  Genel Sekreteri Murat Kanatlı, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu‘nun, görüntüler hakkındaki montaj iddialarına, orjinal fotoğraflarla yanıt verdi.
Kanatlı'dan Zaroğlu'na montaj yanıtı... Admin Bertan Zaroğlu !

Yeni Kıbrıs Partisi  Genel Sekreteri Murat Kanatlı, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu‘nun, görüntüler hakkındaki montaj iddialarına, orjinal fotoğraflarla yanıt verdi.

Zaroğlu fotoğraflara açık açık montaj derken Kanatlı orjinal fotoğraflarla Zaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi.

2-174.jpg4-077.jpg3-114.jpg1-307.jpg

Zaroğlu'nun açıklaması:

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından gündemdeki iddialara ilişkin açıklama yaptı:

KAMUOYUNA DUYURU..

Dün akşam

"Yeni Kıbrıs" isimli bir Facebook hesabından partimizin Genel Başkanı Erhan Arıklı hakkında bir takım paylaşımlar yapıldı..

Bu olayların sayın Fuat Oktay’ın gelmesinden hemen sonra yapılmış olması gerçekten çok manidardır!

Dijital dünyanın her geçen gün ne kadar tehlikeli olduğunu görmekteyim..

Montaj olduğu ap açık bir şekilde belli olan bu paylaşımla,

şahsımı karalamaya çalışanlara, iftirada sınır tanımayanlara en güzel cevabım,

"#Kendi #yalan #oyunlarınızda #boğulacaksınız.!"

Bin bir emek ve mücadele ile kurmuş olduğumuz, Gözbebegimiz olan partimizi hiç kimsenin şahsi çıkar ve menfaatleri uğruna kullanmasına izin vermeyeceğiz..

Demokrasi mücadelemizi tüm partililerimizle beraber omuz omuza sonuna kadar devam ettireceğiz..

#YenidenDoğuşPartisi

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

Zaroğlu:''Kendi yalan oyunlarınızda boğulacaksınız''

Ne Olmuştu?

YDP Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından, internet üzerinde yayınlanan ve künyesi bulunmayan “Yeni Kıbrıs” adlı bir gazetenin manşetini paylaşarak, gazeteyi çıkaranları “bitireceğini” belirtti. Yapılan araştırmadan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin adminleri arasında Bertan Zaroğlu’nun da bulunduğu belirlendi.

Yeniden Doğuş Partisi içindeki koltuk savaşı sürüyor. Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu arasındaki savaş bu kez sosyal medyada patlak verdi. Yeni Kıbrıs adlı künye bilgileri olmayan bir internet sayfası yayınladığı manşetinde Erhan Arıklı’yı hedef almasının ardından Arıklı kişisel sosyal medya hesabından açıklam yaptı.

Arıklı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kargaların bile güleceği bir asparagas haber. Belli ki hortumunu kestiğimiz rant çevreleri şahsımı yıpratmak için künyesi bile belli olmayan (Arkasında kimin ve kimlerin olduğu belli) Bu tür paçavralarla beni yıpratmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki bu tür yalan haber ve dedikodularla beni yıldırmak şöyle dursun iyice hırslandırıyorlar. Onlara sözüm şudur; Alayınız gelsin alayınız… Sizi bitireceğim…”

 

Öte yandan yapılan araştırmada hem sayfası hem de grubu bulunan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin, grup yöneticilerinden bir tanesinin ise Bertan Zaroğlu olduğu gözlemlendi

122584-001.jpg

TIKLA OKU

YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay:“İki devletli çözümü makul ve gerçekçi bir şekle sokamazsanız Türk tarafı zarar görür”13 Şubat 2021 Cumartesi 14:02
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kapanmakla Karşı Karşıya13 Şubat 2021 Cumartesi 13:52
  • LTB 8 iş yerini kapattı!13 Şubat 2021 Cumartesi 13:50
  • 5'li konferans erteleniyor iddiası13 Şubat 2021 Cumartesi 13:31
  • YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...13 Şubat 2021 Cumartesi 12:52
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Başladı13 Şubat 2021 Cumartesi 12:44
  • Hekim Örgütleri'nden ''Hastaneye nakil 2-3 gün sürüyor iddiası13 Şubat 2021 Cumartesi 12:01
  • Kıbrıs’ta çözüm umudu var mı?13 Şubat 2021 Cumartesi 11:43
  • Ersin Tatar: Kapalı Maraş bölgesi sivilleştirilecek13 Şubat 2021 Cumartesi 11:38
  • KSP:''Gerçek Niyet İlhaktır ! ''13 Şubat 2021 Cumartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti