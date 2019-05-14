Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Lapta’da bulununan Amore Tanning and Beauty Salon Direktörleri Natasha Louise Atik ve annesi Laura Atik’in girişimiyle “Kanser Hastalarına Gıda Yardımı Toplama Kampanyası” düzenlediğini, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

Kocaismail, yazılı açıklamasında, Atik ailesinin daha önce de pek çok kez bu kampanyayı düzenlediğini anımsatarak, gıdaların Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi hastalara teslim edildiğini kaydetti.

Raziye Kocaismail, kampanyaya katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.