Kanser yapabilir: Kontakt lensler için sonsuz kimyasallar uyarısı

Yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları tarafından test edilen tüm kontakt lenslerde zehirli ve kansere neden olan "sonsuz kimyasallar" bulundu.

ABD’deki North Carolina Eyalet Üniversitesi de dahil olmak üzere bir dizi Amerikan üniversitesinden araştırmacılar, sonsuz kimyasallar olarak da bilinen PFAS’ı içerip içermediklerini görmek için EPA sertifikalı bir laboratuvarda 18 farklı yumuşak kontakt lens çiftini test ettiler.

Sonuçlara göre, araştırmacılar, test ettikleri kontakt lenslerde PFAS oranının oldukça yüksek bir seviyede olduğunu tespit ettiler.

North Carolina Eyalet Üniversitesi’nde araştırmacı ve kontakt lens testi konusunda bilimsel danışman olan Scott Belcher, “Lensleri neredeyse saf PFAS olarak kabul edebilirsiniz” dedi.

Bununla birlikte uzmanlar kontakt lensler yoluyla PFAS’a maruz kalmanın ne tür sağlık etkilerine sahip olacağını kestirmenin zor olduğunu, çünkü gözlerin lensten PFAS’ı nasıl aldığına dair herhangi bir çalışma yapılmadığını vurguladılar.

PFAS NEDİR?

PFAS; gresi, suyu, lekeleri ve ısıyı iten ve kabaca 14.000 insan yapımı kimyasaldan oluşan bir sınıftır. Doğal olarak parçalanmadıkları için sonsuz kimyasallar olarak adlandırılırlar.

Bu kimyasallar, tencere, tava, makyaj malzemesi, ped ve hatta halılar da dahil olmak üzere hemen hemen her tür tüketim malında bulunuyor. Araştırmacılar, bunları gözünüze takmanın riskleri konusunda net değiller, ancak PFAS; doğurganlık sorunları, karaciğer hasarı ve kanser dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı.