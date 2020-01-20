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Karaciğer yağlanmasını önlemek için bunları yapın!

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'teki köşesinde karaciğer yağlanmasını önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
Karaciğer yağlanmasını önlemek için bunları yapın!

Karaciğer yağlanması, “yorgunluk, kilo alma, detoks sistemlerinde tıkanma ve safra kesesi taşlarına eğilimle” eşanlamlı.

İlerlediğinde siroz, hatta karaciğer kanseri ile de bağlantılı. Bu nedenle enzim yüksekliği (SGOT, SGPT, GGT) yapsın ya da yapmasın mutlaka ciddiye alınmalı.

“Yapılacak işler” listesinde ise şunlar öncelikli olmalı.-

 Kilo verin.
- Alkolü kesin.

- Şekerden vazgeçin.
- Meyveye sınır koyun.

- Meyve suyundan vazgeçin.
- Früktozdan (paketli besin) uzak durun.

İlaçları gözden geçirin.

- Bitkisel haplara ara verin.

- Egzersiz yapın/yürüyün.

- İki büyük fincan kahve için.

- İnsülini izleyin.

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