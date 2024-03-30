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Karakaya: Çocuk katilleri serbest kalmamalı!

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İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve mühendis Halil Bağçı teminatla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Karakaya: Çocuk katilleri serbest kalmamalı!

İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve mühendis Halil Bağçı teminatla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Karakaya, “Gülüşlerimizi çaldınız! Katilsiniz, pisliksiniz asla serbest kalmamanız gerekirdi!” dedi.

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora dayanarak Efe Bozkurt’un serbest bırakılmasını ‘en büyük hata’ olarak nitelendiren Karakaya, adalet sisteminden doğru kararlar almasını talep etti.

Ruşen Karakaya’nın paylaşımı şöyle:

“Gülüşlerimizi çaldınız!

Katilsiniz, pisliksiniz asla serbest kalmamanız gerekirdi!

TC adaletine sesleniyorum, sizden doğru kararları bekliyoruz! Gazi Üniversitesi’nin iş bilmezler tarafından yazılan raporuna güvenip serbest bıraktıysanız en büyük hatayı yaptınız ve bu hatanızdan döneceksiniz! Gerçeklerin nasıl olduğunu biz göstereceğiz size.

Çocuk katilleri serbest kalmamalı!! Onların yeri dört duvar arasında çürüme, gerçek adalet bu olur ancak!

Selin’ime söz verdim, meleklere söz verdik!

Bizi yıkamazsınız!!

Pes etmek yok!

Susmak yok!

Affetmek yok!”

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