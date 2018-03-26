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Karavezirler mi? Işısal mı?

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CTP MYK’sının, Ali Karavezirler ismine sıcak baktığı savunuldu
Karavezirler mi? Işısal mı?

Yenibakış Gazetesi'nden Deniz Abdin'in haberine göre yerel seçimlere yönelik partilerin bölgelerde aday belirlemeleri hız kazanırken, Değirmenlik Belediye Başkan adayı konusunda yarın karar alması beklenen CTP MYK’sının, Ali Karavezirler ismine sıcak baktığı savunuldu.

Yeni Bakış’a ulaşan bazı CTP Değirmenlik üyeleri, salı günü toplanması beklenen parti MYK’sından Ali Karavezirler’in belediye başkan adayı olarak çıkacağı yönünde duyum aldıklarını, ancak Değirmenlikli üyeler olarak kendilerinin tercihlerinin mevcut başkan Osman Işısal’dan yana olduğunu söyledi

Üyeler olarak neden dikkate alınmadıklarının nedenini bilmek istediklerini ifade eden CTP Değirmenlik üyeleri, parti MYK’sının kararına anlam veremediklerini, partiden bunun yanıtını almak istediklerini söyledi

Haziran ayında yapılması planlanan yerel seçime kısa bir süre kala, partilerin bölgelere göre aday çıkarma çalışmaları hız kazandı. Değirmenlik Belediye Başkan adayı konusunda yarın karar alması beklenen CTP MYK’sının, Ali Karavezirler ismine sıcak baktığı belirtiliyor.

CTP Değirmenlik Üyeleri, parti MYK’sının, Değirmenlik Belediye Başkan adayı konusunda tasvip ettikleri aday dışında karar alma yoluna gitmekte olduğunu belirterek, üyeler olarak dikkate alınmadıklarını ifade etti. 

“Neden üyeler dikkate alınmıyor?”

Yeni Bakış’a ulaşan bazı CTP’li üyeler, salı günü toplanması beklenen parti MYK’sından Ali Karavezirler’in belediye başkan adayı olarak çıkacağı yönünde duyum aldıklarını, ancak Değirmenlikli üyeler olarak kendilerinin tercihlerinin mevcut başkan Osman Işısal’dan yana olduğunu söyledi. Osman Işısal’ın çalışmasından memnun olduklarını, Parti MYK’sının bu durumu göz ardı etmeye çalıştığını belirtti. 

“CTP’den yanıt bekliyoruz”

Ali Karavezirler yönünde karar alma yönünde hemfikir olan parti MYK’sının bu kararına anlam veremediklerini ve bunun nedenini bilmek istediklerini ifade eden üyeler, görüşlerinin dikkate alınmasını, CTP’den bunun yanıtını almak istediklerini söyledi. 

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