Karpaz’da Akıl Almaz İşler!

Gerçekten bizi idare eden devlet büyüklerimiz, AKIL almaz işlere her geçen gün bir yenisi eklemekten vazgeçmiyor.

Yıllarca Dipkarpaz köyünde dile getirilen sağlık sorununda, halk ilk defa tek ses oldu ve Doktor sorunu çözüldü.

Şu anki durum, Doktor Bey’in inanılmaz çabası ile devam eden bir süreç olduğu için sağlık şimdilik sorunsuz ilerliyor.Ancak çok bilen siyasi liderlerimiz, Adamı resmen BIKTIRDILAR.

Her işimizde olduğu gibi işimizi yaparken bin bir sıkıntı ve stres ama sonrası Allah’a havale. Şu an ki Doktor sorunumuz da aynen bu şekilde.

Bir adamı işinden kaçırmak için ne yapılır denirse, tamamen gelin Dipkarpaz’ı izleyin derim.

Bunlar yetmezmiş gibi, bir de başımıza Ambulans şoförü sıkıntısı çıktı.

Koskoca köyde bir ambulans şoförü ve Erenköy sağlık ocağında görevli bir arkadaşımızın takviyesi var. Allah korusun en ufak bir gecikme, ilgili kişinin izne çıkması veya sağlık sorunu yaşaması resmen sağlıkta bizi her zaman olduğu gibi Allah’a emanet duruma getirecektir.

Olmadı mı? Evet, başımıza defalarca geldi. Akıllandık mı? Kesinlikle HAYIR!

Beni üzen aslında gecesini gündüzüne katarak bu sorunlarla mücadele eden Başkan Sn. Suphi Coşkun ve dönemin Eski Sağlık Bakanı Sn. Filiz Besim’in çabaları oldu. Bu kadar emek ve uğraş hiçe sayılarak heba edilmemelidir.

Sorun sadece bu mu? Tabii ki HAYIR!

Sosyal medya hesabımda kısa da olsa değindiğim sorun olan geçici öğretmen konusu da oldukça fazla mide bulandırıyor.

Bakan Sn. Nazım Çavuşoğlu, üzerimizde emeği olan ve şahsen çok değer verdiğim bir hocamdır.

Ancak yaptığı yanlışı hazmedemiyorum.

Dipkarpaz ve Kaleburnu köyünde 20-25 öğretmenlik mezunu arkadaşım varken, başka yerlerden Dipkarpaz köyüne geçici öğretmen getirmek, resmen buradaki gençleri HİÇE saymaktır.

Ben sizi tanımıyorum, çektiğiniz bin bir sıkıtı da umurumda değil demektir.

Biz kimsenin buralara gelip görev almasına karşı değiliz arkadaş. Varsa burada yaşayan insanlardan daha nitelikli arkadaşlar, elbette gelecekler ve bizde onlardan çok şey öğreneceğiz.

Ama sen burada mezun olarak bekleyen insanları hiçe sayarak, aynı durumda olan insanları alıp burada göreve başlatırsan kusuru bakma Sn. Hocam, demek ki sen bizi hiç anlamadın.

Zaten işin sonunda da biz hep, BİZ BİZE kalıyoruz.

O yüzden bir kez daha rica ediyorum, siyasi oyunları en azından sağlık ve eğitim üzerinde oynamayın.

Bu insanları daha fazla mağdur etmeyin. YAZIKTIR.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.