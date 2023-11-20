  • BIST 7946.37
  • Altın 1824.841
  • Dolar 28.752
  • Euro 31.4929
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı

Katil balina saldırılarına karşı yeni savunma yöntemi: Heavy metal

» »
Güneybatı Avrupa'daki denizciler, teknelere yönelik artan katil balina saldırılarıyla başa çıkmak için sualtı hoparlörlerinden yüksek sesle heavy metal şarkıları açıyor.
Katil balina saldırılarına karşı yeni savunma yöntemi: Heavy metal

Güneybatı Avrupa'daki denizciler, bölgedeki teknelere yönelik artan katil balina saldırılarıyla başa çıkmak için alışılmadık taktiklere başvuruyor.

Bazıları sualtı hoparlörlerinden yüksek sesle heavy metal şarkıları çalarak katil balinaları caydırmayı başardıklarını söylüyor ve bu yöntemi "oyunun kurallarını değiştiren" bir yöntem diye tanımlıyor.

Son yıllarda bölgedeki denizciler daha önce görülmemiş sayıda saldırıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bazı olaylarda deniz yetkililerinin tüm çabalarına rağmen tekneler alabora oluyor.

Tekne işletmecileri, bilim insanlarını şaşkınlığa uğratan bu soruna çözüm bulmak için çevrimiçi forumlara ve sosyal medya platformlarına yönelmek zorunda kaldı.

Bazıları artık özel hazırlanmış thrash ve heavy metal çalma listelerini Facebook gruplarında, Telegram sohbetlerinde ve diğer çevrimiçi platformlarda  paylaştıklarını söyledi.

Paylaşılanlardan biri, Spotify'daki "Metal for Orcas" (Orkalar için Metal) adlı bir çalma listesi. Listede "The Blood of Power", "Infinite Terror", "Stretched and Devoured" ve "Exceptionally Sadistic" gibi heavy metal şarkıları yer alıyor.

Yaklaşık 60 bin üyesi olan "Orca Attack Reports" (Orka Saldırıları Haberleri) adlı Facebook grubunda, denizcilik camiasından bazıları orkalarla olan etkileşimlerini paylaşıyor ve onları caydırmak için fikir alışverişinde bulunuyor.

Facebook grubundaki bir kişi yüksek sesle müzik çalmanın "oyunun kurallarını değiştirdiğini" söylerken, bir başka denizci bu yöntemin katil balinaları teknesine saldırmaktan ve zarar vermekten caydırmadığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaş ve çatışmalar biyoçeşitliliği tehdit ediyor06 Kasım 2023 Pazartesi 18:56
  • Küresel suları en çok kirleten ülkeler02 Kasım 2023 Perşembe 20:45
  • Bakan Özhaseki: Sıfır Atık Projesi'yle 45,5 milyon ton çöpü ayrıştırdık01 Kasım 2023 Çarşamba 19:15
  • BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak01 Kasım 2023 Çarşamba 18:55
  • Ormanlar atmosferdeki karbon emisyonunu azaltıyor01 Kasım 2023 Çarşamba 18:25
  • Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'nın zirvesinde30 Ekim 2023 Pazartesi 19:00
  • İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü26 Ekim 2023 Perşembe 18:36
  • Okyanuslar küresel ısınmanın etkisiyle sürekli değişiyor26 Ekim 2023 Perşembe 18:00
  • Bilim insanları uyarıyor: İnsanlık kırmızı kod iklim acil durumuyla karşı karşıya25 Ekim 2023 Çarşamba 19:30
  • Mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirildi24 Ekim 2023 Salı 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti