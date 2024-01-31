Kavuklu: KKTC’de ekonomimizin omurgasını aile işletmeleri oluşturmaktadır

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu zirvede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde işletmelerin %90’dan fazlasının aile tarafından yönetilmekte olduğunubelirtti.

Akdeniz ülkeleri ile ticaretin iyileştirilmesi temasıyla düzenlenen MID OF MED Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi, İzmir’de gerçekleştirildi.

İzmir İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen zirve, 24 Akdeniz ülkesi ve çevre ülkelerden binden fazla iş dünyası destek kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, ticaret ve sanayi odası yöneticileri ile sanatçı ve medyayı bir araya getirildi.

Zirveye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile Yönetim Kurulu üyeleri Meryem Özkurt ile Şehnaz Çehreli de katıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu zirvede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde işletmelerin %90’dan fazlasının aile tarafından yönetilmekte olduğunu

belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonomimizin omurgasını aile işletmeleri oluşturmaktadır.”dedi.

Kıbrıs’taki üniversitelerin pandemi sürecinde önemli bir rol oynadığına da değinen Kavuklu, Üniversitelerin, teknolojik gelişmelerle online eğitime gösterdikleri adaptasyon sayesinde eğitimin devamlılığının sağlanmış olduğuna dikkat çekti.

Kavuklu, “Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar olarak, işimizin ötesinde geleneklerimizi, işbirliklerimizi, saygıyı ve dayanıklılığı içselleştirerek Akdeniz’in yansıttığı bir geleceği şekillendirmek için yola çıktık. Gelecek

kuşaklara en iyi mirası, birlik ve beraberliği bırakmak en büyük amacımızdır” dedi.