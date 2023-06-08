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KGS - 2 Cumartesi günü gerçekleştirilecek

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2022-2023 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) 10 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
KGS - 2 Cumartesi günü gerçekleştirilecek

2022-2023 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) 10 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 9 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2288 öğrencinin katılması bekleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayınlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler, her iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2023-2024 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2023-2024 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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