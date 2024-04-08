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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 2024-2026 yılı Yeni Kurullarını belirledi.

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 2024-2026 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetim kurulu, 30 Mart 2024 tarihinde KTDD binasında yapılan Olağan Genel Kurulda belirlenmiştir.
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 2024-2026 yılı Yeni Kurullarını belirledi.

 2024-2026 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetim kurulu, 30 Mart 2024 tarihinde KTDD binasında yapılan Olağan Genel Kurulda belirlenmiştir.

Salt çoğunluğun oluşmaması nedeniyle yarım saat beklenip Genel kurul başlamıştılmıştır.Özbay Palaz’ın Divan başkanlığında otrum açılmış, Dernek başkanı Taner Morris açılış konuşmasını yapmış ve ardından faaliyet , denetim kurulu  ve mali raporlar sunularak katılımcı üyelerle paylaşılmış ve oy birliği ile raporlar kabul edilip aklanmıştır. Raporların aklanmasının ardından yeni yönetim kurulu adayları açıklanarak,  oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2024 – 2026 Yönetim Kurulu,

Başkan: Handan Bilgehan Mert

Genel Sekreter: Mustafa Bilgehan

Örgütlenme Sekreteri: Uğur Dereliköylü

Mali Sekreter: Fatma Aybar

Eğitim Sekreteri: Gönül Arpa

Sosyal İşler Sekreteri: Gülsün Rüstem

Basın Yayın Sekreteri: Gizem Oymacı

Yedek Üye: Tülin Köseoğlu

Yedek Üye: Nisbet Kızılyürek

Yedek Üye: Yıldan Oymacı

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