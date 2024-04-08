Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 2024-2026 yılı Yeni Kurullarını belirledi.

2024-2026 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetim kurulu, 30 Mart 2024 tarihinde KTDD binasında yapılan Olağan Genel Kurulda belirlenmiştir.
Salt çoğunluğun oluşmaması nedeniyle yarım saat beklenip Genel kurul başlamıştılmıştır.Özbay Palaz’ın Divan başkanlığında otrum açılmış, Dernek başkanı Taner Morris açılış konuşmasını yapmış ve ardından faaliyet , denetim kurulu ve mali raporlar sunularak katılımcı üyelerle paylaşılmış ve oy birliği ile raporlar kabul edilip aklanmıştır. Raporların aklanmasının ardından yeni yönetim kurulu adayları açıklanarak, oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2024 – 2026 Yönetim Kurulu,
Başkan: Handan Bilgehan Mert
Genel Sekreter: Mustafa Bilgehan
Örgütlenme Sekreteri: Uğur Dereliköylü
Mali Sekreter: Fatma Aybar
Eğitim Sekreteri: Gönül Arpa
Sosyal İşler Sekreteri: Gülsün Rüstem
Basın Yayın Sekreteri: Gizem Oymacı
Yedek Üye: Tülin Köseoğlu
Yedek Üye: Nisbet Kızılyürek
Yedek Üye: Yıldan Oymacı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.