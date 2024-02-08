  • BIST 8976.75
  • Altın 1990.664
  • Dolar 30.604
  • Euro 32.9765
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Halkı Uyardı

» »
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Halkı Uyardı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.ler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.

Birlik Başkanı Hidayet Ağören yaptığı yazılı açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanların, “hızlı kilo vermek ve açlık sınırındaki diyetler uygulamak sakıncalı değildir” diyerek, bunun yeni tip diyet olduğunu savunan kişilere, kesinlikle emanet edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hangi meslek grubundan olursa olsun bu kişilerin tek hedefinin, insan sağlığını hiçe sayarak, para kazanmak olduğunu vurgulayan Ağören, bu gibi durumların, 0533 834 04 80 numaralı Dernek whatsapp ihbar hattına şikayet edilebileceKıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.ğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • X hastalığı nedir, bir sonraki pandemiye ne kadar hazırlıklıyız?24 Ocak 2024 Çarşamba 21:23
  • Şeker hastalarının hayatında devrim yaratacak buluş23 Ocak 2024 Salı 08:38
  • Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek18 Ocak 2024 Perşembe 19:37
  • Dinçyürek: Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz18 Ocak 2024 Perşembe 10:56
  • KTTB, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunma tavsiyelerinde bulundu17 Ocak 2024 Çarşamba 17:41
  • Enerji içeceklerinin intihar düşüncelerini tetiklediği ortaya çıktı16 Ocak 2024 Salı 22:24
  • YDÜ Tıp Fakültesi, WFME tarafından akredite edildi16 Ocak 2024 Salı 11:22
  • Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?15 Ocak 2024 Pazartesi 09:11
  • Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı12 Ocak 2024 Cuma 20:07
  • Yoğun bakım üniteleri neden dolu; doktorlar mevcut salgın için ne diyor, neler öneriyor?12 Ocak 2024 Cuma 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti