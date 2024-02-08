Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Halkı Uyardı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.ler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.

Birlik Başkanı Hidayet Ağören yaptığı yazılı açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanların, “hızlı kilo vermek ve açlık sınırındaki diyetler uygulamak sakıncalı değildir” diyerek, bunun yeni tip diyet olduğunu savunan kişilere, kesinlikle emanet edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hangi meslek grubundan olursa olsun bu kişilerin tek hedefinin, insan sağlığını hiçe sayarak, para kazanmak olduğunu vurgulayan Ağören, bu gibi durumların, 0533 834 04 80 numaralı Dernek whatsapp ihbar hattına şikayet edilebileceKıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), halkı, “açlık sınırındaki diyetler” konusunda uyardı.ğini belirtti.