Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu: KKTC Milli Takım formaları Türkiye'de satışa sunulacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un KKTC Milli Takım forması aldığını açıklayarak, formaların Türkiye’deki Fenerium mağazalarında satışa sunulacağını belirtti.
KTFF tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2 bin adet KKTC Milli Takım forması alarak Türkiye’deki Fenerium mağazalarında satışa sunacaklarını açıkladı. Fenerbahçe camiası ve sayın Ali Koç’a yanımızda oldukları için teşekkür ederiz.”
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