Kıbrıs'ı tercih eden öğrencilerin bilmesi gereken notlar

Akdeniz’de zengin bir kültür

Sicilya ve Sardunya’ dan sonra Kıbrıs Akdeniz’in 3. büyük adasıdır. Avrupa Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alan Kıbrıs, zengin tarihi ve kültürel miraslarıyla Doğu ve Batı kültürünün harmanlandığı yerdir. Yüzyıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan kültür zengini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim yatırımları ve açılan üniversitelerle yüksek öğretimde bir dünya lideri haline geldi. Mitolojik güzel Afrodit’in yani Yunan aşk ve tutkunun tanrıçasının doğum yeri. Afrodit tanrıçalık mertebesine yükselmeden önce batı Kıbrıs’ın başkenti Paphos’un yanındaki bir adada doğup büyümüş.

M.Ö 4. yy’a dayanan Krallar Türbesi’nin bir kısmı da burada bulunuyor. Ayrıca Roma dönemine ait birçok kale, tiyatro, saray, villa gibi arkeolojik kalıntılara da ev sahipliği yapıyor.

Kaliteli eğitim:

Hareketli sosyal çevresi ile dünyanın her yerinden gelen öğrencilere İngilizce dilindeki yüksek öğretimde kazançlı fırsatlar sunulan Kuzey Kıbrıs avantajlı iklimi , doğal çevresi, siyasi dini ve etnik çatışmaların bulunmamasıyla eğitim için elverişli bir destinasyon. Yüksek kaliteli ve uluslararası kabul görmüş ve onaylanmış üniversitelerden alınan diplomalar ile öğrenciler için başarılı kariyer fırsatları da sunuyor.

Kıbrıs para birimi

Kuzey Kıbrıs ‘ta yaygın olarak Türk Lirası kullanıyor. Ama zaten çoğu işletme döviz kabul edebiliyor. Hemen hemen tüm bankalar da tüm para birimlerini çevirebiliyor.

Kıbrıs vize

Kuzey Kıbrıs’a turistik giriş için vize gerekmiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kıbrıs’a sadece nüfus cüzdanlarıyla giriş yapabiliyorlar. Turist olarak 3 aylık süreyi geçirmemeleri gerekiyor. Ayrıca kalış tarihinizden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli bir pasaportunuz olması gerekiyor. Öğrenciler ise pasaport ile giriş yapmak zorundalar. Pasaport ile girişten sonra kayıtlı bulundukları üniversitelerin öğrenci işleri müdürlükleri desteği ile oturma(muhaceret) vizesi alıyorlar.

Trafik kuralları

Trafik, İngiltere’de olduğu gibi burada da yolun sol tarafından akar.

Araçların direksiyonları ise sağdadır.

En önemli kural ise, her zaman her şartta sağdan gelen arabaya yol verilir. Bu kural size garip gelse de KKTC halkı bu kuralı istisnasız uygulamaktadır, KKTC’ de trafik lambaları fazla yoktur, bunlar yerine kavşaklar (çember) vardır ve geçiş hakkı her zaman sağdan gelendedir.

Elektrik prizleri

Çevirici mutlaka gerekecektir çünkü Kıbrıs aynı İngiltere’de olduğu gibi 3 girişli 240 voltluk prizleri kullanıyor. Dolayısıyla her türlü elektrikli cihaz için bir çevirici adaptör gerekecektir.

Kıbrıs’ın coğrafi konumu

1974’den beri Kıbrıs, Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır. Ada’nın Kuzey kısmı çoğunlukla Kıbrıslı Türklere, Güney kısmı ise Kıbrıslı Rumlara ait.

Sınır çizgisi Lefke, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya ve oradan Gazimağusa’ya kadar gidiyor. Yeşil çizgi adını verdikleri bölge ve Birleşmiş Milletler tarafından tampon bölge olarak belirlenmiştir. Halen Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında politik sürtüşme devam ediyor olsa da sınır geçişlerinde bir problem yaşanmıyor. *TC vatandaşları Güney Kıbrıs Rum tarafına geçiş yapamıyorlar.

Konuşulan dil

Kuzey Kıbrıs’ta ana dil olarak Türkçe yaygın olarak konuşuluyor. Eski bir İngiliz sömürgesi olmasından dolayı İngilizce de konuşuluyor. Yolda karşınıza çıkacak işaretler genellikle hem Türkçe hem de İngilizce olacaktır.

Giyim kuşam

Kıbrıs insanlarının giyim tarzı günümüz modern dünyası ile paraleldir.Kıbrıs bozulmamış doğal güzellikleri, eşsiz tarihi zenginlikleri ile Akdeniz’de cennet bir ada. Ada orkideleri, endemik bitkileri, Karpaz Milli Parkı’ndaki yabani eşekleri, uçsuz bucaksız kumsalları, Caretta Caretta’ları ve Chelonia Mydos ile doğa harikalarını sevenler için de ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Öğrenci adası

Uluslararası üniversiteleri ile dikkati çeken üniversite adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 100 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Önlisan, lisans, yükseklisans ve doktora programları seçenekleri ile öğrenci nüfus oranının %70’ini Türkiye’ den tercih eden öğrenciler oluşturmaktadır. %20’sini yaklaşık 98 ülkeden gelen uluslararası öğrenciler oluşturmakta, %10’luk profili ise yerel öğrencilerden oluşmaktadır. Kısaca; güven ve huzur dolu, uluslararası eğitim düşünen üniversite adayları için önemli bir fırsattır.

Kıbrıs’ta toplu taşıma

Kıbrıs`ta toplu taşıma maalesef çok gelişmiş değil. Öğrenciler genelde üniversitelerin ücretsiz otobüslerinden faydalanıyor. Bu hizmetin dışaında belli saatlerde nadiren kullanabileceğiniz bir toplu taşıma sistemi var; ancak şehir içi ulaşımda araba kiralamak gibi bir imkânınız var. Günlük araba kiralamak Kıbrıs`ta Türkiye şartlarına göre daha uygun.

Bisiklet kullanmak avantaj

Üniversitemizin karşısındaki bisiklet istasyasyonundan bisiklet almak çok kolay Velespeed gerçekten çok yararlı bir hizmet. Bisiklet istasyonlarının şehrin çoğu yerinde olması işlerimi kolaylaştırıyor. Bisikletin yol tutuşu gerçekten harika. Malzemesi sağlam, çok dayanıklı. Otobüsler çok erken saatlerde mesailerini bitirdikleri için Velespeed gerçekten büyük bir ihtiyaç herkes için. Velespeed'e binmek sağlık açısından da çok iyi. Üstelik de herhangi bir yere zincirleme gereği yok. Çünkü kolay ve rahat ulaşılabilir Velespeed istasyonları var. Fiyatı saatlik 2.90 tl aylık üyelik, 27.90tl mobil uygulama uygulama üzerinden sürüş satın alın. Üniveritemizin karşınsındaki istasyon bisiklet alın… kullanma sonunda bisikleti istediğiniz İstasyona bırakabilirsiniz ..

Acil telefonlar

Kuzey Kıbrıs'ta cep telefonu iletişimi nasıl sağlanmaktadır?

Kuzey Kıbrıs’a gelmeden önce cep telefonları yurtdışı görüşmelerine açılmalıdır. Ancak TC hattı Kuzey Kıbrıs’ta kullanıldığında “Uluslararası Görüşme” tarifesi ile ücretlendirme yapıldığından daha ekonomik olması için KKTC’ye gelindiğinde KKTC’deki GSM operatörlerinden birine geçilebilir. (Örneğin; KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell operatörü hizmet vermektedir.)

Sonuç olarak Kıbrıs; öğrencilerine hem Akdeniz’ in berrak suyunda, parlayan güneşinin altında doğa harikası bir tatil ortamı ile birlikte güvenli, uluslararası üniversiteleriyle farklı kalitede bir eğitim modelini sunuyor.