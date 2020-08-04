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Kıbrıs'ta çok kuvvetli patlama sesleri duyuldu, İŞTE Patlamadan görüntüler

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Kıbrıs'ta çok kuvvetli patlama sesleri duyuldu
Kıbrıs'ta çok kuvvetli patlama sesleri duyuldu, İŞTE Patlamadan görüntüler

18:25 saatlerinde Kıbrıs'ın birçok yerinden hissedilen  ve duyulan bir çok  patlama sesi oldu.

Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama Kıbrıs’ta da hissedildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Sosyal medyada patlama sesinin ülkenin her yanındna duyulduğu konuşuluyor.

İşte patlamadan sonraki durum

 

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