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Kıbtek'te 8 kişilik münhal

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MÜNHAL DUYURUSU
Kıbtek'te 8 kişilik münhal

KKTC Elektrik Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıda arananniteliklere uygun başvuru kabul edilecektir. İlgi duyan KKTC vatandaşı adaylar için başvurular en geç 30.12.2019 tarihinde mesai bitimine kadar şahsen 140, Bedreddin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan KKTC Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne yapılacaktır.Başvuru sahiplerine üzerinde aday numarası yazılı belge verilecektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) münhallere ait detaylı bilgi mevcuttur.09.01.2020tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com)yayınlanan arananniteliklere uygun başvuru sahipleri ve yapılacak sınavın tarihi duyurulacaktır.

ÇAĞRI MERKEZİ’NDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

KİTABET HİZMETLERİ SINIFI, GENEL HİZMET MEMURU (Münhal Sayısı: 8)

İstihdam koşulları;

  1. Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde, istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini, Kıb-Tek’in Lefkoşa’daki iş yerinde ifa etmeyi peşinen kabul ederler. Çağrı Merkezi’nde görev yapmak üzere istihdam edilmesine karar verilen kişinin, sonradan görev yaptığı bölüm ve/veya bölgeyi değiştirmek istemesi, o kişinin işine son verilmesi için yeterli sebep olacaktır.
  2. Müracaatçılar, mesai, düzensiz mesai ve vardiya sistemine göre çalışmayı peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
  3. İşe alınacak kişilerin maaşı, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş – ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda Kitabet Hizmetleri Sınıfı, Genel Hizmet Memuru için öngörülmüş başlangıç maaşı olup Sosyal Güvenlik açısından 73/2007 sayılı Yasa kurallarına tabii olacaktır.

 

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