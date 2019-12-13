Kıbtek'te 8 kişilik münhal

Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde, istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini, Kıb-Tek’in Lefkoşa’daki iş yerinde ifa etmeyi peşinen kabul ederler. Çağrı Merkezi’nde görev yapmak üzere istihdam edilmesine karar verilen kişinin, sonradan görev yaptığı bölüm ve/veya bölgeyi değiştirmek istemesi, o kişinin işine son verilmesi için yeterli sebep olacaktır.