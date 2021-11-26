KITSAB: ‘’Yurda giriş koşulları ile ilgili yapılacak iyileştirmelerin takipçisi olacağız’’

Açıklama şu şekilde:

"Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi devraldığı günden beri ekonomik sorunlar konusunda gösterdiği duyarlılığı yakından takip ve takdir etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “acil ekonomik önlemler toplantısı” sırasında gerek bizim, gerekse diğer ekonomik paydaşların belirttikleri gibi üzerinde durmamız gereken en önemli konunun, turizm talebini canlandırmak ve yurtdışından girişleri kolaylaştırmak olduğunu gözlemledik. Bu bakımdan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak ülkemizde turizm hareketlerinin sürdürülebilmesi için ülkeye giriş koşulları hususunda alınması gerektiğini düşündüğümüz acil tedbirleri Sayın Sucuoğlu’na bildirmiş bulunuyoruz. Konu ile ilgili Sayın Başbakan ve ekibinin kısa sürede bir çözüm üretmesini umar, gelişmelerin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz"