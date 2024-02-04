Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kaçıyorlar' iddiasına yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu. Bu iddia sonrası Tatlıtuğ çiftiyle ilgili, "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" yorumlarına neden oldu.

Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı: "'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."