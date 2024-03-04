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KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

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KKTC'de İkamet İzinsizlik Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı!

03.03.2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan toplam 8 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

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