KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı!

03.03.2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan toplam 8 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma süreci devam ediyor.