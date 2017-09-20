KKTC’ye etkisi ne olur ?

Son zamanlarda, özellikle, İngiltere, Fransa, İspanya ve Türkiye’de yaşanan terör olayları gözleri bu ülkelere çevirdi. Sanırım son günlerde çok konuşulan İpek Yolu düzgün giden işleri bozdu. Amerika kendi içinde ve dışarda İpek Yolunun kurulmaması için büyük savaş veriyor. Direktiflerine uymayan ülkeleri terör ile yola getirmeye çalışıyor.

Bu nedenle de Türkiye, İngiltere ve Fransa’yı hatta İspanya’yı terör ile terbiye etmeye çalışıyor. İpek Yoluna destek veren Fransa’yı Afrika kökenliler ile İspanya’da Katalanlar ile karışıklık çıkartarak, Türkiye’yi de yaşanan terör olayları hatta darbe girişimi yola getirmeye çalışıyor. ABD’nin yarın İskoçya’da Milli hisleri kabartarak bir olay veya karışıklık yaratmayacağını kim iddia edebilir ki?

Son Atatürk heykellerine ve büstlerine saldırı ABD’nin bana göre bir tezgâhıdır. Toplum Mühendisleri Dinci kesim ile laik kesimi karşı karşıya getirip içte bir kavga yaratmak için hareket geçti. İzmir’de yaşanan olaya bir göz atın. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan diye slogan atanlar, diğer tarafta Atatürk ismini haykıranlar kin ve öfke ile karşı karşıya geldi.

İngiltere ile bir süredir ipleri kopartma noktasına getirenABD, İsrail’de Negev Bölgesinde askeri üs kuruyor. İsrail Generali Himoviç iş birliğimiz kalıcı olacak dedi. Kıbrıs’taki Ağrotur Askeri üssünü kullanırken ve İngiliz ile istihbarat paylaşımı yaparken ABD ipler gerilince soluğu İsrail’de aldı.

Pentagon İpek Yolunu engellemek için Suriye’de etkin olmaya çalışıyor. Dün sabah Barzani’nin bölgesinden Semelka Kapısından 120 TIR’ı Suriye’deki YPG güçlerine gönderdi. TIR’larda ısı güdümlü füzelerden Doçka ve havan toplarına kadar herşey vardı. Sonuç itibarı ile oraları da karıştırmayı düşünüyor.

İspanya’yı Katalan Bölgesi ile karıştırdı. Katar takımı PSG’yeNeymarı vermeyin diyen ABD, bu emrine karşı gelen veNeymarı veren İspanya’yı önce Barselona’da İstanbul Restoran önünde düzenlenen terör olayı ile sonrasında da Katalan bölgesindeki karışıklıklar ile cezalandırmak istiyor.

ABD, İngiltere ile ters düşünce, İstanbul’da Kraliçe anlamına gelen ‘ Reina’da düzenlediği saldırı ile Kraliçe’ye, Afrika ülkesi BrkunoFasso’da İstanbul Restoranın önünde patlayan bomba ile de ipek yolunun baş aktörlerinden Türkiye’ye mesaj vermek istedi.

Kuzey Kore ile girişilen gerginlik bence bir program dâhilinde yapılıyor. Bu, ipek yolunun mimarı Çin’i bir kuşatma girişimidir. Rusya bunu fark ettiği için Çin ile anlaşarak Kore yarımadasını silahsızlandırmak için anlaştı. ABD’nin Afganistan’dan çekilme açıklamasından sonra oraya daha da asker yığması bu nedenledir. Afganistan’ın komşuları Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve hatta Kırgızistan’da asker bulundurması da Çin’i çevirme operasyonun bir parçasıdır.

Dikkat edin, NATO’ya üye ülke olmalarına karşın, Türkiye, NATO’ya bağlı Acil Müdahale gücünün 15 Temmuz’da darbe girişiminde faal rol almasından sonra Rusya’ya yaklaştı. S 400 füzelerini almakla NATO’ya karşı savaş ilan etti. Keza Fransa’da yaşadığı terör olayları nedeniyle ABD’yi ve ona bağlı NATO’yu sorumlu tutarak bazı ülkelere sattığı füzelerin yazılımlarını değiştirdi.

İngiltere şuanda düşman kardeş durumuna düştüğü ABD bir başka deyişle Pentagon nedeni ile 2017’nin ilk aylarından sonra hava savunma sistemlerini değiştirerek NATO’ya karşı önlem aldı.

ABD’nin 20 Trilyon dolar dış borcu var. İpek Yolu hayata geçerse ve özellikle doların yerini Yen veya altın alırsa ekonomisi çökeceği için iflas noktasına geleceğini hesaplıyor. İlginçtir, ABD’nin 20 Trilyonluk borcun 17.3 trilyonu ülke içinde savaş halinde olduğu ipek yolunu destekleyen ve 66 ülkenin Merkez Bankaları dâhil sahibi olan Rothcild ailesinedir. Pentagon ya bu borcu aileyi iflas noktasına getirerek bitirecek,yada kendi iflas bayrağını çekerek bitecek.

Haa bu durumun KKTC’ye etkisi ne olur diye sorarsanız onu da söyleyeyim. NATO’ya karşı tavır alan ve S 400 füzeleri alan bir Türkiye’nin kendi etki alanı içerisinde bulunan buraları bir başkasının idaresine veya etki alanına bırakılacağı sanılırsa bu büyük yanılgı olur.

Leymosun limanını alan karşı gruptaki Kuveyt’e karşı Maraş’ın açılarak Mağusa Limanının Türkiye’nin grubunda yer alan Katar ile dengelenmeye çalışılacak olunması çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Ve tüm bu olaylar yaşanırken, taraflar süngü süngüye girerken, buralarda çözüm beklemek sanırım anasından öpücük beklemek ile eş anlam taşır diye düşünenlerdenim.