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Kolej Giriş Sınavı'nın 1'inci Aşaması Bugün Yapılıyor

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Kolej Giriş Sınavı'nın 1'inci Aşaması Bugün Yapılıyor
Kolej Giriş Sınavı'nın 1'inci Aşaması Bugün Yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kolej Giriş Sınavı’nda, eğitim bilimlerinin, ölçme – değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemelerin eksiksiz olarak planlandığı belirtildi.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 9 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci aşaması ise 10 Haziran’da yapılacak.

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