Kolejlere Giriş Sınavının Birinci Basamağı Bugün Yapılıyor

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı bugün yapılıyor.
Covid-19 pozitif öğrenciler de her ilçede hazırlanan ayrı sınav merkezlerinde sınava girdiler.
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi “www.mebnet.net” adresinden yayımlanacak.
Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.
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