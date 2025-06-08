"Koltuğu korumak yerine, sorumluluk almayı tercih ettik"

Basketbolda bir süre önce Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının ardından bu kez bir grup federasyon hakemi açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

2024-2025 sezonuna büyük bir heyecan ve sorumlulukla başlayan Merkez Hakem Kurulu (MHK), göreve geldiği günden bu yana basketbolun saha içi kalitesini artırmak, genç hakemleri kazanmak ve oyun yönetimini kurumsallaştırmak amacıyla ciddi çabalar göstermiştir. Ancak geldiğimiz noktada, yaşanan bazı gelişmeler ve özellikle de sahadaki kaosun giderek sistematik hale gelmesi nedeniyle görevimizi sürdürmenin mümkün olmadığı bir noktaya gelmiş bulunmaktayız.

Etik Dışı Uygulamaları Kabul Etmiyoruz

Sezon başından bu yana hakem camiası olarak yaşadığımız temel sorunlar açık ve nettir:

Hakem raporları dikkate alınmamıştır. (Oysa ki yetersiz görülen raporlar için ek rapor istenmesi mümkündü. Bu yol tercih edilmemiştir.) Ciddi olaylara karışan bazı oyunculara ceza verilmemiştir, disiplin Kurulu neredeyse işlevsiz hale gelmiştir, kulüplere bilgi akışı sağlanmamıştır, hakemler sahalarda yalnız bırakılmıştır.

Özellikle 2. Lig’de yaşanan kavga olayında, hakem raporuna rağmen oyuncuların ceza almaması ve kamuoyuna “hiçbir şey olmamış gibi” yansıtılması bardağı taşıran son damla olmuştur.

Hakemliğin Onuru Parayla Ölçülemez

Federasyon açıklamasında altı çizilmeyen çok önemli bir hususa da kamuoyu nezdinde açıklık getirmek isteriz:

Bu sezon bizim önceliğimiz hiçbir zaman maddi kazanç olmamıştır. Hakemliğin itibarını pazarlık konusu haline getiren her türlü yaklaşımı reddettiğimizi kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz.

Nitekim hakem arkadaşlarımız, 3 ay boyunca herhangi bir ödeme almaksızın, sadece basketbola olan inançlarıyla sahaya çıkmaya devam etmiştir.

Güvenlik Zafiyeti – Polis Talep Edilmiş Olmasına Rağmen Polisin Gelememesi

Hakemlerin ve sporcuların sahada yaşadığı şiddet ve tehdit ortamına karşı, maçlarda güvenlik güçlerinin (polis) bulunması açıkça talep edilmiştir. Federasyon yönetiminden müsabakalara polis gönderileceği yönünde onay alınmıştır. Fakat bazı müsabakalarda polislerin sahada hazır bulunmadığı görülmüştür. Hakemler prosedür gereği maç saati başlangıcından itibaren 15 dakika polislerin gelmesini beklemiştir. Bu süre tamamlandıktan sonra hakemlerimiz inisiyatif alarak 15 dakika daha polisi beklemiştir. Yine gelmeyince müsabakalar tatil edilmiştir. Bu noktada da yapmaya çalıştığımız tek şey kuralları uygulamak olmuştur.

İletişimsizlik ve Sistemsel Sorunlar Krizi Derinleştirdi

Sezon boyunca yaşanan birçok aksaklık, federasyon yönetiminin koordinasyonsuzluğunun doğrudan bir sonucudur. Swish maç takip sistemi ( maç programlarının, görev atamalarının, oyuncu bilgilerinin ve istatistiklerin dijital olarak planlandığı sistem) üzerinden maç listelerinin ilgili yöneticiler tarafından zamanında girilmemiştir. Bu nedenle, birçok maç geç başlamış, oyuncular, seyirciler ve hakemler gereksiz yere bekletilmiş, sonrasında istatistiksel veri hataları yaşanmıştır.

Takımların oyuncu listeleri sezon boyunca hakemlerle paylaşılmamış, lisanssız oyuncuların maçlara çıktığına dair şüpheleri giderecek hiçbir mekanizma işletilmemiştir. Tüm bu eksiklikler sadece teknik değil, aynı zamanda kurumsal saygı eksikliğinin ve ilgisizliğin yansımasıdır.

Federasyon Yönetimi, hakemleri ciddiye almamış, taleplerimizi dikkate almamıştır. Federasyon’un hakemlerle resmi iletişim platformlarında yer alan “Federasyon İletişim” adlı WhatsApp grubuna bu durumlara ilişkin raporlar defalarca gönderilmiş, ancak yine de somut bir adım atılmamıştır.

Adaletin Olduğu Yerde Otorite Olur

Merkez Hakem Kurulu olarak bizler; sahadaki otoritenin ancak adaletin sağlandığı, kuralların istisnasız uygulandığı bir ortamda var olabileceğine inandık. Hakem arkadaşlarımızın özverisiyle birçok maça bizzat katıldık, eksiklikleri sahada gözlemledik. Ancak ne yazık ki destek görmediğimiz gibi, kararlarımız değersizleştirildi ve camiamızın itibarı zedelendi. Hakemler yalnız bırakıldığında sadece onlar değil, basketbol da zarar görür.

Kamuoyuna Açık Çağrımızdır

Basketbolun gelişmesi yalnızca yönetimsel büyüklükle değil, saha içindeki düzen ve adaletle mümkündür. Hakemliğin yaşadığı yıllardır süren sıkıntılar sanki de yönetimler tarafından dikkate alınmıyor algısı bizler tarafından oluşmuştur. Kulüpler, antrenörler, aileler, oyuncular, basın görevlileri, yayıncı kuruluşlar ve hakemler basketbolun olmazsa olmazlarıdır. Her değer kendi içinde çok büyük önem taşımaktadır. Bu değerlerden hiçbiri figüran hale getirilemez. Yıllardır dile getirdiğimiz sıkıntılarla ilgilenen kimse yok. Maçlarda soyunma odalarımız yok, müsabakanın oynanması için gerekli olan araç gereçlerde sıkıntılar var ama ilgilenen yok. Ama günün sonunda hakemler müsabakalara çıkmadığı için hep suçlu. Bu algının ortadan kalkması gerekmektedir.

KKTC Basketbol Federasyonundan beklentimiz basketbolun tüm paydaşlarını bir araya toplamaktır.

Ancak görüyoruz ki gerek hakemlerle gerekse kulüplerle yapılan toplantılarda hakemlerimiz bu olayların tek sorumlusu gösterilerek camianın önüne atılmıştır. Toplayıcı ve bütünleyici tavır bu olmamalıdır.

KKTC Basketbol Hakemleri olarak sessiz kalmak ya da koltuğu korumak yerine, sorumluluk almayı tercih ettik.

Bu nedenle görevimizin sürdürülemez hale geldiğini kamuoyuna üzülerek bildiriyoruz. Görev süremiz boyunca bizlere destek olan tüm hakem arkadaşlarımıza, sporculara, değerli kulüplerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz.

Bu bir veda değil, basketbolun etik temelde yeniden yapılanması için bir başlangıçtır.